De Nederlandse drugscrimineel Karim B. wist te ontsnappen uit Spanje en houdt zich waarschijnlijk schuil in Marokko. De kans dat hij snel weer opgepakt wordt is klein. "Totdat het moment daar is dat de Marokkaanse overheid haar standpunt verandert."

Karim B. werd in januari gearresteerd en moest zich vorige week melden bij de Spaanse rechtbank. Toen hij niet kwam opdagen, gingen gelijk alle alarmbellen af. Zo is Karim B. hoofdverdachte in een grote witwaszaak. Een maand na zijn arrestatie mocht B. op borgtocht vrij en dat leidde uiteindelijk tot een geslaagde ontsnappingspoging. De Spaanse justitie probeert hem nu zo snel mogelijk op te sporen.

Op vrije voeten

Sander Schaepman, oud-rechercheur en teamchef van het opsporingsprogramma Hunted, is niet verbaasd dat het Karim B. is gelukt om te ontsnappen. Dat heeft volgens hem ook te maken met het verschil tussen het Spaanse en Nederlandse rechtssysteem.

"In Spanje is het mogelijk om op borgtocht vrij te gaan. Dan moet je een bepaald bedrag betalen, je paspoort inleveren en dan moet je beschikbaar blijven", legt de oud-rechercheur uit. "Of soms met een meldingsplicht, dat kennen wij hier in Nederland niet. En in Spanje heeft dat toegeleid dat hij in ieder geval op vrije voeten was"

'Blunder van de opsporingsdiensten'

Volgens Schaepman had de Spaanse justitie al veel eerder kunnen ingrijpen om een ontsnapping te voorkomen. "Als iemand zich niet meldt bij de rechtbank, dan is dat een signaal dat je eigenlijk alerter moet worden", benadrukt de oud-rechercheur.

Bovendien gingen er twee zaken door elkaar heen lopen. Zo was er vanuit Nederland een uitleveringsverzoek en in Spanje werd een nieuwe rechtszaak tegen de crimineel opgestart. Dat leidde tot verwarring. "Dat heeft ertoe geleid dat hij makkelijk kon ontkomen aan het OM in Spanje. Ze spreken daar over een blunder van de opsporingsdiensten", vertelt Schaepman.

'Costa del Crime'

Marbella, de plaats waar topcrimineel Karim B. wist te ontsnappen, wordt in de volksmond ook wel 'Costa del Crime' genoemd. Een bijnaam voor de stad die bekend staat als een 'paradijs voor criminelen'. Grote drugsbendes over de hele wereld zouden elkaar daar ontmoeten en samenwerken.

De oud-rechercheur beaamt dit. "Bekende vakantieplaatsen worden graag bezocht door criminelen. Bekende plaatsen als Marbella, Ibiza, Dubai zijn niet alleen plekken waar veel rijke vakantiegangers komen, maar ook heel veel rijke criminelen", legt hij uit. Volgens hem raakt de onderwereld daardoor ook steeds meer verweven met de bovenwereld.

Blijft uit handen van de overheid

In gevallen als Karim B. is de overheid hard op zoek naar de verblijfplaats van de voortvluchtige. Wat het volgens Schaepman lastig maakt is dat Karim B. een Marokkaans paspoort heeft. En dat land levert nog geen criminelen uit aan andere landen.

"Dat maakt het natuurlijk enorm lastig, want dan kun hem wel lokaliseren, maar dan zal hij niet worden aangehouden en uitgeleverd door de Marokkaanse autoriteiten en blijft daardoor uit handen van de Nederlandse overheid. Dat is niet handig", vertelt de oud-rechercheur.

Een kwestie van wachten

Het zal nog wel even duren voordat de Spaanse autoriteiten de topcrimineel kunnen oppakken, denkt Schaepman. "Als hij in Marokko is, zal die kans klein worden. Totdat het moment daar is dat de Marokkaanse overheid haar standpunt verandert. Maar voor nu lijkt hij van de aardbodem verdwenen", legt hij uit.

Volgens Schaepman is het een kwestie van wachten. "Als hij gaat bewegen en Europa weer in gaat, dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij heel snel tegen de lamp loopt. En als hij dat niet doet, dan kan hij nog heel lang buiten het zicht van de Nederlandse justitie blijven."