"Het was een loodzwaar debat." Dat zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer aan het eind van twee dagen debatteren over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Hij zegde het vertrouwen in Rutte op. Nijboer blikt terug op de week.

Nijboer noemt afgelopen week "een van de zwaarste Kamerweken". Hij is geboren en getogen in Groningen. Zijn ouderlijk huis is gesloopt vanwege aardbevingsgevaar, vertelde hij in het Tweede Kamerdebat. "De parlementaire enquê heeft 3,5 jaar geduurd. Het heeft Groningen heel erg beziggehouden en het debat met de regering als afsluiting van zo'n periode, is heel intens."

'Gaat onder de huid zitten'

Een maand na de grote aardbeving in Huizinge, in 2012, werd Nijboer in de Tweede Kamer gekozen. "Als je als volksvertegenwoordiger uit Groningen, opgegroeid in het gebied, bent gekozen, dan is dat iets wat onder je huid gaat zitten en wat je ook niet meer kwijtraakt", zei Nijboer in het debat.

"Ik ben 10,5 jaar jaar volop met Groningen bezig geweest", vertelt hij. "Ik heb mensen zien huilen. Ik heb geprobeerd alles voor hen te betekenen. Dat is natuurlijk niet gelukt, want de ellende is nog steeds immens in Groningen. Je staat ermee op en gaat ermee naar bed."

Bron: ANP Publiek kijkt naar het debat met Henk Nijboer

Toch even papiertje erbij

De PvdA'er is al jaren woordvoerder op het gasdossier, maar het debat van afgelopen week was volgens hem anders dan anders. Nijboer spreekt eigenlijk altijd uit z'n hoofd in de Kamer. Maar deze week moest hij toch even zijn papiertje erbij pakken. De eerste keer in 10 jaar, vanwege de spanning, zei hij.

"Ik probeer uit het hoofd te spreken en de hoofdpunten te behandelen. Maar op het moment dat dit gebeurde ging het om waarom wij het vertrouwen van de premier ter discussie stelden. Daar had ik 3 argumenten voor en ik wilde daar heel erg precies zijn", blikt hij terug.

Ruttiaans

Premier Mark Rutte zei tijdens de verhoren door de parlementaire enquetecommissie dat pas in 2018 de ernst van de situatie in Groningen tot hem doordrong. Nijboer noemde dat in het debat "ongeloofwaardig". "Ik zeg het de minister-president ook recht in het gezicht: 'ik denk dat u daarover loog'".

Een stevige uitspraak. "Dat zeg ik ook niet elke dag", zegt Nijboer. "Dat de minister-president van Nederland liegt. Maar daarom hebben wij ook de motie van wantrouwen gesteund", vertelt hij. "Rutte zei dat hij het in 2018 pas echt besefte, terwijl kranten ermee vol stonden en Groningers niet meer wisten waar ze het zoeken moesten in 2013 en 2014. Het is echt een Ruttiaanse opmerking. Alsof je een pudding aan de muur wil spijkeren."

'Excuses niks waard'

Kamerleden, ook van coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie, verweten de premier dat hij zich zakelijk en technocratisch opstelde in het debat. Uiteindelijk zei Rutte dat hij "boosheid en schaamte" voelde.

Henk Nijboer: "De premier was heel emotieloos, heel anders dan staatsecretaris Vijlbrief, die heel goed luisterde en zichtbaar en onzichtbaar geroerd was. Ruttes excuses waren niks waard en we geloofden hem niet."