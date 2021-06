(Pluim)veehouders zeggen dat in grote problemen komen door de aanpassing van de Wet dieren. Afgelopen dinsdag werd die bijna geruisloos door de Eerste Kamer aangenomen. De wet regelt meer dierenwelzijn, maar is volgens de sector 'gewoon niet uitvoerbaar.'

Een grote doorbraak voor dieren in de bio-industrie, noemde de Partij voor de Dieren het. Maar de aanpassingen in de Wet dieren, voor meer ruimte voor dierlijk gedrag, bewegingsvrijheid en daglicht, is 'drie bruggen te ver en totaal onhaalbaar', zeggen pluimveehouders.

Fokbeperkingen

In de aangepaste wet staat ook dat er meer gedaan worden tegen stalbranden en dat er mogelijk fokbeperkingen worden opgelegd, als het dierenwelzijn daar om vraagt.

Die fokbeperking geldt bijvoorbeeld bij hitte in de pluimveehouderij. "Dat kan je niet zomaar stilleggen", zegt Hennie de Haan die spreekt namens de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders (NVP).

Hanen de hele dag voeren

Voor hanen geldt daarnaast dat ze de hele dag gevoerd moeten worden. "Onwenselijk", zegt De Haan.

"Dit zijn zaken waar de emotie van de mens is geprojecteerd op het welzijn van de dieren. Als je een haan de hele dag voer en water geeft, is hij niet meer geïnteresseerd in hennen en komen er geen eieren meer."

Bron: ANP Hennie de Haan: "De wet is drie bruggen te ver en totaal onhaalbaar"

'Eerste en Tweede Kamer hebben verzaakt'

De NVP van De Haan voelde zich compleet overvallen door de veranderingen in de wet. "Misschien hebben wij zitten slapen, maar dat geldt dan ook voor de Eerste en Tweede Kamer. Dit had controversieel moeten zijn."

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben verzaakt, zegt De Haan. "De wetswijziging komt voor ons als een volslagen verassing, er is geen ruggespraak met ons geweest". Het mag volgens De Haan niet zo zijn dat iedereen met de wet in de hand naar de rechter kan stappen, "om zaken af te dwingen die het einde van de veehouderij in Nederland betekenen."

Analyse

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt nu een juridische analyse van de consequenties en een analyse van de impact voor de praktijk voor het houden van dieren.

"Als die analyse gereed is, zullen de Kamers nader worden geïnformeerd", laat een woordvoerder weten.

Taart bij Partij voor de Dieren

Dat boerenorganisaties als de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders en LTO Nederland, de belangenvereniging voor boeren en tuinders, verbaasd zijn, betekent dat ze niet hebben zitten opletten, zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Volgens Ouwehand zijn de wetswijzigingen niet nieuw. Opeenvolgende kabinetten beloofden al jaren dat het gedrag van dieren leidend moest zijn in de veehouderij. "Die belofte is nooit nagekomen."

Ouwehand verwacht van Schouten dat ze met de sector een plan opstelt om de wet uit te voeren. Nu die zich toch terughoudend lijkt op te stellen, zal Ouwehand haar komende week in de Tweede Kamer vragen stellen.