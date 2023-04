Viooltjes en narcissen: leuk voor in de tuin, slecht voor de natuur. Instanties werken samen aan een keurmerk om consumenten inzicht te geven in de milieubelasting van eenjarige planten. "Het is lastig te bepalen welke milieuvriendelijk is en welke niet."

De zon schijnt, we zijn meer buiten en fleuren onze tuin graag op met wat kleur. Maar op perkplanten in tuincentra die nu weer veel te koop zijn, zitten nog altijd gevaarlijke pesticiden.

Slecht voor de natuur

"Een quick fix", noemt Liedewij Loorbach het. Zij verkoopt bewust biologische planten. "Ik snap dat mensen snel wat kleur in hun tuin willen. Toch is het jammer, want er zitten pesticiden op, er wordt veel energie voor gebruikt, en het is een wegwerpproduct: het gaat maar één seizoen mee."

De plantjes zijn vaak spotgoedkoop, maar het kost ons als maatschappij volgens Loorbach veel. "Het gaat ten koste van de biodiversiteit als je pesticiden gebruikt voor deze plantjes", zegt ze. "En het is voor de consument niet duidelijk genoeg dat het slecht is voor de natuur."

'Ook wij moeten verduurzamen'

Directeur Frank van der Heide van Tuinbranche Nederland vertelt hoe het gebruik van dit soort middelen op perkplanten werkt. "Als je kijkt naar het kweken van bloemen en planten, dan zijn er regels verbonden aan welke gewassenmiddelen zijn toegestaan. Het gebruik van de middelen is in sommige gevallen ook nodig. Een teler gebruikt het niet voor zijn lol."

Van der Heide zegt dat er alleen middelen gebruikt worden die toegelaten zijn. "Al zijn er wel een aantal middelen toegelaten waarover discussie is. Wat is nou het effect voor de natuur bij het gebruik van dat middel? Voor dit soort middelen hebben we de ambitie om ze ook uit te faseren. We realiseren ons dat ook wij moeten verduurzamen."

Steekproef

Tuincentra testen elk jaar door middel van een steekproef welke gewasmiddelen er terug te vinden zijn op hun planten. Als ze erachter komen dat telers middelen gebruiken die niet toegestaan zijn, dan krijgen zij een waarschuwing.

Als kwekers van planten na een eerste waarschuwing illegale bestrijdingsmiddelen blijven gebruiken, worden zij uitgesloten van levering aan alle aangesloten tuincentra.

Pesticide Action Network (PAN) deed vorig jaar een eigen steekproef. Ze kochten 12 planten bij drie verschillende tuincentra. Daar namen ze monsters van om te kijken of er gifstoffen op de plant zaten. In de 12 monsters werden 42 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden. Daarbij werden ook verboden en zeer schadelijke pesticiden voor bijen en insecten aangetroffen.

Blootstelling aan de nectar van deze planten kan directe schade opleveren voor bijen en andere insecten. PAN concludeert dat de tuincentra onvoldoende grip hebben op de teeltmethoden van hun leveranciers en dat de zelfcontrole van de branche niet werkt.

Werken aan een keurmerk

De branche geeft toe dat het voor de consument, die graag wat meer kleur in de tuin wil, niet duidelijk is hoe schadelijk plantjes voor de natuur kunnen zijn. Daarom werken allerlei instanties aan een keurmerk om de consument inzicht te geven in de milieubelasting van perkplanten.

Het keurmerk moet aangeven welke milieuvriendelijk zijn en welke niet. Wanneer dit keurmerk er gaat komen, is nog niet duidelijk, volgens Frank van der Heide. "Het classificeren daarvan is niet eenvoudig, dat regel je niet zomaar"