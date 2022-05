Net als 100.000 andere Nederlanders, wonen Jan en Rico in een recreatiewoning. Dat klinkt als een oplossing voor de wooncrisis, maar in veel gemeenten is het niet toegestaan. Wel in Harderwijk, waar het zijn vruchten heeft afgeworpen.

"Ik woon hier niet. Ik verblijf hier", vertelt Jan van der Schee. "Mijn vrouw en ik woonden in Spanje, maar toen mijn vrouw ernstig ziek werd, zijn we naar Nederland gekomen. Ze overleed na 3 weken." Jan heeft daarna een woning op een vakantiepark in Nieuwerkerk aan den IJssel gevonden. "Maar van de gemeente mag ik hier niet permanent wonen. En als ik dat wel doe, krijg ik een dwangsom van 20.000 euro."

In strijd met het bestemmingsplan

Net als de woning van Jan hebben veel recreatiewoningen in Nederland een recreatiebestemming. Dat betekent dat je er dus niet 365 dagen per jaar mag wonen. Maar voor veel mensen is zo'n vakantiehuis de enige oplossing om een dak boven het hoofd te hebben. Veel gemeentes controleren daar streng op.

Jan heeft kanker. Hij weet niet hoe lang hij nog te leven heeft, maar hij weet wel dat hij zijn laatste jaren wil slijten in deze woning. "Ik voel me zo op m'n ziel getrapt door de gemeente. Laat me hier nou gewoon. Ik ben niemand tot last. En als er wat is, probeer ik altijd mensen te helpen.'

Reactie gemeente Zuidplas

De gemeente Zuidplas zegt in een reactie niet in te kunnen gaan op vragen over de persoonlijke situatie van inwoners zoals Jan of andere ingezetenen in Nederland.

"De recreatieverblijven op het recreatiepark mogen op grond van het bestemmingsplan alleen worden gebruikt voor recreatief gebruik", zegt de gemeente. "Het is dus niet toegestaan om permanent in een recreatieverblijf te wonen."

Tweede huis

In Zeewolde heeft ook Rico Wanschers een vakantiehuis. "Maar ik moet ook ergens ingeschreven staan en daarom huur ik ook nog een huis in Harderwijk. Maar het liefst ben ik natuurlijk het hele jaar hier."

Rico is voorzitter van de Belangen Vereniging voor Vrij Wonen (BVVW). Daarmee probeert hij ook op andere parken te pleiten voor permanente bewoning.

De gemeente handhaaft

"De gemeente handhaaft hier veel", vertelt Rico. "Op de beelden van mijn beveiligingscamera kan ik zien dat er handhavers voorbij lopen die foto's van mijn huis maken, om te zien of er tekenen van bewoning zijn."

Rico kan in zo'n geval aantonen dat hij de huur van zijn huis in Harderwijk iedere maand betaalt en dat hij dus niet permanent in zijn vakantiehuis in Zeewolde woont. "Maar soms gaat de gemeente nog verder. Dan gaan ze het gas- en stroomverbruik van die twee huizen met elkaar vergelijken."

Zeewolde houdt voet bij stuk

"Er mag op recreatiepark Horsterwold niet permanent gewoond worden omdat het recreatiewoningen betreft", zegt de gemeente Zeewolde in een reactie. "In het koopcontract staat ook dat men er niet mag wonen, wel mag recreëren."

"Het bestemmingsplan kan niet zomaar aangepast worden. Dit park is vanaf het ontstaan bestemd en ingericht als recreatieterrein en ligt een aardig eind buiten de bebouwde kom." Horsterwold ligt volgens de gemeente te ver van bestaand stedelijk gebied en om het om te zetten naar een woonwijk.

Van vakantiepark naar woonwijk

In sommige gemeentes is wonen op een vakantiepark sinds een aantal jaren wel toegestaan, zoals op Park Ceintuurbaan in Harderwijk. "Er waren een aantal parken waarvan we vonden dat die niet meer kansrijk waren in het recreatieve segment en dus zijn ze naar de bestemming wonen gegaan", vertelt wethouder Jeroen de Jong.

"Als de centrale voorzieningen van een park niet meer voldoen, zoals bijvoorbeeld een zwembad, en als het park zelf ook niet meer aan promotie doet, dan moet je je afvragen of je niet beter een woonwijk van een park kunt maken."

Overlast voorkomen

Door het park nu te zien als woonwijk ziet De Jong dat er een heel ander perspectief komt. "Er komt een ander aanspreekgedrag van bewoners en er komen zelfs vrijdagmiddagborrels."

"Het is een open park en iedereen investeert erin. Dus ik denk dat deze transitie naar woonwijk juist heeft geholpen om overlast te voorkomen.'

Geen controles meer

"Vroeger kwamen ze hier zelfs met honden controleren op permanente bewoning. Dan keken ze naar binnen om te zien of er iets op je fruitschaal lag", vertelt Terri van Ommen. Zij is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het park in Harderwijk. "Dat gaf de mensen hier erg veel onrust, met in sommige gevallen fysieke klachten tot gevolg."

Nu permanente bewoning is toegestaan, ziet Terri het park ook veranderen. "Nu hebben bewoners ook de ruimte om hun huizen hier op te knappen. En er komen nieuwe mensen wonen die er echte paleisjes van maken. Mensen kunnen weer ademen. Het zou fijn zijn als mensen op andere parken dat ook kunnen doen."