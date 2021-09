Bewoners rond de asfaltcentrale APN in Nijmegen zijn woest. Uit een onaangekondigde inspectie blijkt dat de centrale 17 keer meer schadelijke stoffen uitstoot dan toegestaan. En omwonenden moesten daar via-via achterkomen.

"Ik maak me zorgen als mijn kinderen naar school fietsen terwijl die lucht over de wijk hangt. Lopen zij nu iets op waar ze later last van krijgen?" vraagt omwonende Roel van Tiel zich af. "Is het gezond om dag in dag uit naast zo'n fabriek en zo'n terrein te wonen met zoveel uitstoot? Wetende dat er niet op gehandhaafd wordt?"

'We komen er per toeval achter'

Woedend is hij over de uitstoot van de asfaltfabriek. Van Tiel maakt deel uit van de Vereniging Dorpsbelang Hees. Zij zijn kwaad over de uitstoot, maar vooral ook op de gemeente omdat omwonenden niet zijn ingelicht.

"We komen per toeval achter de brief waarin staat dat de norm niet een beetje, maar maar liefst 17 keer wordt overschreden. En dat vertel je de omwonenden niet? Ik snap niet dat je dan als wethouder rustig kunt slapen. Kun je nog wel rekenen op je gemeente? Zij is de beschermer van jouw gezondheid." Wat Van Tiel betreft is deze overschrijding reden om de centrale stil te leggen.

'Kan kans op kanker verhogen bij blootstelling hoge doses'

De schadelijke stoffen komen vrij bij verhitting van het asfalt. In de APN centrale wordt oud asfalt door middel van verhitting gerecycled tot nieuw asfalt. In Nederland hebben we 36 van deze asfaltcentrales.

Een van de stoffen die vrijkwam in Nijmegen is benzeen. "Benzeen is een vluchtige stof die je kunt ruiken", vertelt Paul Scheepers, toxicoloog verbonden aan de Radboud universiteit. "De stof kan irritatie veroorzaken aan luchtwegen en ogen. En het kan de kans op kanker vergroten, maar dat is alleen bij blootstelling van hele hoge doses."

Bedrijven moeten zich aan normen houden

Benzeen is niet de enige stof die vrijkomt. Ook PAK's zoals naftaleen zijn aangetroffen. "Ook PAK's zijn schadelijk en kunnen bij hoge doses kankerverwekkend zijn", legt Scheepers uit.

Scheepers vindt het vooral belangrijk dat bedrijven zich aan de normen houden. "Houd als bedrijf rekening met je omgeving en neem de vragen en zorgen van de omwonenden serieus." Wat Scheepers betreft is de overheid nu aan zet.

'Meetmethode klopt niet'

De gemeente Nijmegen dreigt de APN centrale met een dwangsom van 50.000 euro. Dura Vermeer, de eigenaar van de APN centrale, heeft bezwaar tegen deze dwangsom ingediend.

Het bedrijf laat aan Omroep Gelderland weten dat de door de gemeente gebruikte meetmethode niet klopt.