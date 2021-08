Op de bodem van Nationaal Park de Oosterschelde ligt dertig miljoen kilo overgebleven ongebruikte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. In totaal zijn dat 800 vrachtwagens vol bommen en granaten. Het is de grootste munitiedump van ons land.

De munitie is tussen 1945 en 1967 door het leger in het water gestort. Dat was toen een makkelijke en acceptabele oplossing. Maar inmiddels weten we beter. De munitie ligt er al bijna 70 jaar. In het zoute zeewater roesten de granaten door en de giftige inhoud komt vrij in de Oosterschelde.

Aan het woord onder meer voormalig EOD-medwerker Frank Barink:

'Het is een tikkende bom. Munitie is aan verval onderhevig en langzaam wordt het minder stabiel, en dan komt er een moment dat het gaat werken. Dan ontploft het en komen er stoffen vrij die je niet vrij wil hebben in deze hoeveelheden.'

Kijk rechtsboven de pagina naar een quote.