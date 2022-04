De Oekraïense president Zelensky waarschuwt keer op keer: Rusland is niet van plan om te stoppen in Oekraïne. Dat neemt buurland Moldavië extra serieus na nieuwe uitspraken van een Russische commandant. Maar volgens expert Bob Deen is dat nog niet nodig.

De Russische commandant Rustam Minnekayev zei gisteren tegen Russische staatsmedia dat Rusland volledige controle wil over zowel het oosten als het zuiden van Oekraïne. Dit om een route vrij te maken naar Transnistrië, een pro-Russisch gebied in het oosten van Moldavië, tegen de grens met Oekraïne. Zijn uitspraken zijn nog niet weerlegd door het Kremlin.

Bewoners onderdrukt

Volgens Minnekayev worden in dat gebied Russisch-sprekende bewoners onderdrukt. Diezelfde reden werd gebruikt om Oekraïne eind februari binnen te vallen. Met als gevolg dat ook Moldavië zich nu zorgen maakt.

Maar volgens Oost-Europa-deskundige Bob Deen van Instituut Clingendael zal het niet zo'n vaart lopen. "De kans is klein dat Rusland op korte termijn Moldavië binnen gaat vallen. Rusland is nu nog te druk in de Donbas. Het lijkt me uiterst onwaarschijnlijk dat het Russische leger, dat niet voorbij Odessa kan komen, nu een heel nieuw front gaat openen."

Angst zaaien

Waarom Minnekayev dan zo'n uitspraak doet, kan volgens Deen meerdere redenen hebben. Zo heeft het land mot met Rusland sinds het afgelopen week bekendmaakte de 'Z'- en 'V'-symbolen die worden gebruikt ter ondersteuning van Russische troepen te verbieden.

"Rusland geeft hiermee een soort signaal af dat het land moet oppassen. Dat ze niet te veel eigen ideeën moeten krijgen, omdat ook zij risico lopen. Door het zaaien van angst en onrust houdt het zo een ring van instabiele landen tussen Rusland en NAVO-landen. Een soort buffer", legt Deen uit.

Afleidingsmanoeuvre

Dit kan volgens Deen ook een soort afleidingsmanoeuvre zijn. "Door te zeggen ook het zuiden van Oekraïne aan te vallen, hoopt Rusland dat Oekraïne de troepen die nu voornamelijk in de Donbas vechten meer te verdelen langs de hele linie."

"Dit moet ervoor zorgen dat er minder troepen in de Donbas blijven en maakt het voor Rusland makkelijker om dat gebied te veroveren", zegt hij.

Wel risico op de lange termijn

Waar de kans klein is dat Rusland op korte termijn Moldavië in zal vallen, loopt het land wel risico op de lange termijn. "Op het moment dat Rusland de Donbas in het oosten in handen heeft, is heel logisch dat Rusland op dat moment ook het zuiden van Oekraïne in wil nemen. Dat hebben ze eerder geprobeerd, maar dat is toen mislukt."

Als ze op dat punt komen moet Moldavie zich volgens Deen wel degelijk zorgen gaan maken. Dan heeft Rusland namelijk een route in handen naar gebied waar in Moldavië pro-Russische separatisten zitten. "Maar de Russische strijdkrachten presteren op dit moment zo vreselijk slecht dat het veroveren van Zuid-Oekraïne en het binnenvallen van Moldavië echt niet gaat lukken."