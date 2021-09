Prins Bernhard maakte zich niet bij iedereen populair bij de Grand Prix in Zandvoort, en sinds gisteren ligt het koningshuis alweer onder vuur. De Oranjes krijgen adviezen, maar daar trekken ze zich weinig van aan, zegt koningshuiskenner Philip Dröge.

Als koning Willem-Alexander volgend jaar zijn subsidie voor kroondomein Het Loo wil behouden, mag hij niet maandenlang sluiten voor publiek. De RVD maakte gisteren bekend dat Het Loo dit jaar nog wel meerdere maanden dichtgaat. Het mag, want de regel geldt pas vanaf volgend jaar, maar het is tegen het zere been van mensen.

'Blunders'

Columnist Bert Wagendorp somt de 'blunders' van het koningshuis vandaag op in de Volkskrant. "Sinds de koning een speedboot van twee miljoen aanschafte ('Het was iets dat mijn man heel graag wilde hebben'), sinds de herfstvakantie naar Griekenland ('Het was alleen niet solidair') is er iets veranderd in de houding van het volk jegens de koninklijke zwijnenkiller en zijn gemalin", schrijft Wagendorp.

"De liefde voor de Oranjes onder de Nederlanders neemt al heel erg lang, heel langzaam af. Ook al toen Beatrix er was", zegt koningshuiskenner en journalist Philip Dröge.

Peilingtrends: Steun voor de monarchie door de jaren heen

Gunfactor

Of het koningshuis de aangetaste gunfactor nog kan herstellen, verwacht Dröge van niet. Misschien zelfs het tegenovergestelde. "Het schuurt al jaren en als iets maar lang genoeg schuurt, gaan mensen zich uiteindelijk afkeren."

Bang voor reacties zijn de Oranjes niet volgens Dröge, want ze kijken meer naar de bewegingen op lange termijn. "Prins Bernhard werd bijvoorbeeld afgevuurd, maar nadat Max Verstappen had gewonnen, was alles weer vergeten", legt de koninklijkhuiskenner uit.

Social media

Hoewel het voor sommige mensen misschien doet voorkomen alsof de Oranjes zich steeds minder verantwoorden naar het volk en doen wat zij zelf graag willen, is dat volgens Dröge niet zo. "Het wordt juist alleen maar meer", zegt hij.

"Omdat er op social media zoveel snel en makkelijk nieuws gemaakt wordt, kunnen ze zich niet veroorloven lang te wachten met reageren."

Oranje boven

Het koninklijk huis krijgt adviezen van allerlei adviseurs, zoals van mensen binnen de Raad van State. Dröge denkt alleen dat ze zich daar niets van aantrekken: "Hier staan ze absoluut boven", zegt hij.

Het verschil met voormalig koningin Beatrix is volgens Dröge, dat zij meer nadenkt over de consequenties dan koning Willem-Alexander. "Ze is intelligenter dan haar zoon", zegt hij stellig.