Na 36 jaar is het eindelijk zover: de Grand Prix van Zandvoort wordt dit weekend weer gehouden. Een belangrijk moment voor veel Nederlandse Formule 1-fans. Maar voor Lianne en Yvonne is het nog nét wat specialer.

Al was de race van 1985 tot dit jaar de laatste GP van Zandvoort, voor Lianne Ravestijn-Lammers was dit het begin van iets heel moois. De eerste date met haar man Henry vond namelijk plaats tijdens die bewuste race.

Pitskaarten

Fan van autoraces was ze altijd al en ook Zandvoort had Lianne al vaak bezocht. Toch kwam Henry met een wel heel verleidelijk voorstel. "Ik was de avond voor de race aan het stappen in Noordwijk en daar ontmoette ik hem. Hij vroeg: 'Heb je zin om morgen mee te gaan naar Zandvoort? Ik heb pitskaarten.'"

Daar had ze wel oren naar en zo was de eerste date een dag later al een feit. "Het enige nadeel was dat ik achterop de motor moest om er te komen. In een auto kan het me niet hard genoeg gaan, maar op de motor vind ik 50 kilometer per uur al te hard. Maar goed, dat moest ik er dan maar voor over hebben."

Bron: Eigen beeld Lianne en Henry op de avond van hun eerste ontmoeting

32 jaar getrouwd

Voor de race mochten ze vrij rondlopen in de pitstraat en overal kijken waar ze wilden. Ook tijdens de race zelf waren er goede plekken. "Maar het hoogtepunt, dat waren natuurlijk de verliefde gevoelens van die dag. Het was al vrij snel duidelijk hoe het tussen ons zat."

Een paar jaar later trouwden Lianne en Henry. Nu zijn ze 32 jaar verder en nog net zo gelukkig. Dat hun relatie begon bij wat zo lang de laatste Formule 1-race op Zandvoort was, vindt Lianne heel bijzonder. "Dat je dan de laatste keer daarbij bent. En dan ook nog in de pits!"

Oogsten op de boerderij

Sinds hun trouwerij wonen Lianne en Henry op een boerderij in de Hoeksche Waard. Een bezoek aan de race van dit jaar zit er mede daardoor helaas niet in. "Toen woonden we er allebei vlakbij, maar voor ons is Zandvoort nu best wel ver weg."

Ook gaat het werk op de boerderij gewoon door. "Vorige week kon ik nog kaartjes krijgen, maar ik heb het toch niet gedaan: we zitten met de oogst. Ik vind het wel jammer, want ik was graag gegaan." Maar: gekeken wordt er natuurlijk wel. "De Formule 1 is echt iets dat wij samen delen. En dat het nu weer in Nederland is, is natuurlijk hartstikke goed voor Nederland. Ik vind het echt een visitekaartje."

Bron: Eigen beeld Lianne met Jan Lammers, een van haar favoriete oud-coureurs

Zo vader, zo dochter

Wie wel bij de race is dit weekend, is Yvonne van Zummeren. En ze gaat niet alleen maar kijken: als 'flag marshall' mag ze naast de baan alles in goede banen leiden. Daarmee is ze niet de eerste in haar familie met een band met Zandvoort: "Mijn vader ging naar de school voor autovakhandel in Driebergen. Daar was hij fotograaf voor het schoolkrantje. Daarom was hij regelmatig op Zandvoort te vinden om foto's te schieten."

De Formule 1 was volop aanwezig in haar jeugd. "We keken er altijd naar. De tijd van Schumacher en Häkkinen, dat kan ik me nog heel goed herinneren." Toen ze ging studeren en op zichzelf ging wonen, raakten de races wat uit beeld. "Maar ja, toen Max Verstappen kwam, ging ik weer kijken."

Bron: Eigen beeld Zo dicht op de baan staan verveelt voor Yvonne nooit

Vrijwilliger

Toen de geruchten steeds sterker werden dat de Formule 1 terug naar Nederland zou komen, wakkerde dat het racevuur nog meer aan. "Ik dacht: zou er geen manier zijn om om daarbij betrokken te zijn?" Zo kwam Yvonne uiteindelijk bij de OCA uit: de officials club van Zandvoort.

"Je kunt je daar als vrijwilliger aanmelden om marshall te worden bij de races. Dat is niet alleen voor de Formule 1, maar voor alle races die op het circuit plaatsvinden." De marshalls zorgen dat alles goed en veilig verloopt tijdens de race. Ze staan bijvoorbeeld in de pitstraat, maar dus ook naast de baan om te vlaggen.

'Beste plek naast de baan'

Dat Yvonne als vrijwilliger bij de race van dit weekend mag zijn, gebeurde niet zomaar. "Je moet je theorie halen en daarnaast is het vooral veel doen. Ik heb zoveel mogelijk draaidagen gemaakt, om te zorgen dat ik ook bij de Formule 1 mocht vrijwilligen."

En dat is gelukt: Yvonne staat het hele weekend naast de baan om te vlaggen. Bij uitstek de mooiste plek tijdens de race, vindt ze zelf. "De auto's zijn maar een paar meter van je verwijderd. Je staat waanzinnig dicht op de actie en het spektakel. Je ziet de crashes, de spins, je ziet de coureurs inhalen. Dat is heel spannend en leuk."

Bron: Eigen beeld Yvonnes vlaggen staan klaar naast de baan om gebruikt te worden

Gezonde spanning

Haar vader Mark leeft enorm mee en vindt het maar wat bijzonder dat zijn dochter nu ook op Zandvoort rondloopt. "Hij gaat thuis naar de race kijken, en naar zijn dochter natuurlijk. Ik heb hem al allerlei filmpjes laten zien van het circuit. Het was ontzettend leuk om dat te kunnen delen."

Al kijkt ze enorm uit naar de race, gezonde spanning is er wel. "Vergeleken met andere vrijwilligers loop ik er nog maar relatief kort rond. Ik heb al wel meegemaakt wat de normale stand is bij andere races. Maar zeker de afgelopen weken, dat alle trucks van die teams binnenrijden, dat is gigantisch. Het begint ontzettend te kriebelen."