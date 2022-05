2000 kilometer afleggen bij 20 graden onder nul, voortgetrokken door vliegers. Poolreizigster Bernice Notenboom begint deze week op Groenland aan dit avontuur om aandacht te vragen voor het smeltende ijs en de mogelijkheden van windenergie.

"Ik ben wel bekend met het trekken van een sleetje, maar dat kiten is een andere tak van sport." Bernice Notenboom is wel wat gewend. Maar duizenden kilometers afleggen op ski's voorgetrokken met een grote vlieger is ook voor haar nieuw. "Je moet zorgen dat het in de lucht blijft en niet gelanceerd wordt. Je trekt ook een slee van 100 kilo achter je aan."

Bron: Bernice Notenboom De route die Bernice Notenboom op Groenland gaat afleggen

Elektriciteit opgewekt door een vlieger

De tocht moet binnen 35 dagen zijn voltooid, maar naast het eindpunt halen heeft Bernice met haar team ook vooral een missie. "Het avontuur is belangrijk en probeer daaromheen de serieuze boodschap bij mensen op het netvlies te krijgen." Ze trekken van zuid naar noord, omdat ze dan wind in de rug hebben.



Vliegers om windenergie mee op te wekken hebben volgens haar een enorme potentie. "Het is ook bedoeld om het onmogelijke te laten zien. Het avontuur trekt mensen aan. Ik had een paar jaar geleden niet verwacht dat we nu met een kite over Groenland zouden trekken. We kunnen veel meer met wind dan we nu doen."

Wubbo Ockels

Het was astronaut en uitvinder Wubbo Ockels (overleden in 2014), die in 2007 al met het idee kwam om met een vlieger energie op te wekken. Notenboom: "De kite kan door achtjes te draaien energie opwekken. Dat kan dan weer gebruikt worden voor de landbouw, een klein dorp of een zelfs klein eiland."

"Je kan de zeilen ook op schepen zetten, zodat je minder brandstof nodig hebt." Bij de TU Delft zijn ze druk bezig dit idee verder te ontwikkelen en te testen.

Bron: EenVandaag Onderzoeker en journalist Bernice Notenboom maakte een documentaire over vliegen

Onderzoek

Naast aandacht vragen voor de mogelijkheden van 'vliegerenergie', gaat Bernice ook onderweg onderzoek doen naar de toestand van de ijskap op het Deense eiland in de Noordpool-regio.

"Ik ga kijken welke sneeuwcondities we aantreffen, wat de temperatuur is en hoeveel sneeuw er op het ijs ligt."

Zeldzame regen

Ze is de afgelopen twintig jaar zes keer op Groenland geweest en heeft de omstandigheden ook zien veranderen. "De grootste verandering wat ik gezien heb, is dat de smeltlijn 600 meter is opgeschoven."

"Dat is de grens waar meer ijs smelt dan het aangroeit. Het gaat heel snel met het ijs en het heeft er zelfs geregend." Dat is de Noordpoolregio zeldzaam.

Bron: Bernice Notenboom Illustratie van een kite op de sneeuw

Verandering Nederlands weer

Groenland is voor Bernice niet een willekeurig gekozen locatie om de klimaatverandering in kaart te brengen, omdat 'het smelten van het ijs op Groenland de grootste gevolgen heeft voor ons'.

"Dat kan voor stijging van de zeespiegel in Nederland zorgen." Bovendien kan volgens haar het smeltwater, als het in de oceaan stroomt, ook ons weer gaan beïnvloeden. Het zeewater zal afkoelen en zeestromingen kunnen veranderen.

Spiegel

De conditie van de ijsplaat op Groenland is dus een soort spiegel van wat ons te wachten staat, maar er is nog veel onzeker. Waar de meeste wetenschappers maar onderzoek kunnen doen naar een kleine regio, kan Bernice dankzij de vliegers juist een heel groot gebied bekijken.

"Het is een enorme massa van 2,5 tot drie kilometer dik. Groenland is enorm groot. Er kan in het noorden of zuiden iets anders gebeuren."

'Het is spannend of we het gaan halen'

Een herkansing zit er niet zomaar in, want in de voorbereiding en het regelen van de van financiën is veel tijd gaan zitten. "Ik ga er vanuit dat het in een keer goed gaat. Ik weet niet hoeveel expedities ik nog ga doen."

"Je moet veel organiseren en het kost een hoop geld. Ik ben al 60 jaar oud en mijn lijf is niet zo sterk meer als 30 jaar geleden. Je kunt heel lang door gaan met poolreizen, maar het wordt wel steeds complexer om die reizen te organiseren."

Op pad

Eerst maar eens deze tocht tot een goede einde brengen. "Het is wel spannend of we het gaan halen. We hebben alles bij ons, ook extra skibrillen en bindingen voor de ski's. Van alles hebben we een extra onderdeel, zodat we niet van de ijskap weg moeten."

Ze start 4 mei en de vorderingen van de reis zijn te volgen via de speciaal daarvoor in het leven geroepen website.