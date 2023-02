Heb jij een diploma moeten laten zien bij een sollicitatiegesprek? Het aantal zorgmedewerkers dat werkt met vervalste papieren is verdubbeld. En het gebeurt in veel meer sectoren. Advocaat William Seijbel vertelt over de zaken waarmee hij te maken krijgt.

Het aantal meldingen over zorgmedewerkers die rondlopen met een vervalst diploma of Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Brancheorganisatie MBO Raad waarschuwde eerder al voor installateurs met valse diploma's.

Beveiliging

Ook in de beveilgingssector is vervalsing aan de orde van de dag, zegt Ricardo Eshuis van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca. "Het aantal fraudezaken onder horecabeveiligers is echt enorm gestegen. Voorheen hadden we één of twee fraudegevallen met diploma's per jaar. Dat is nu opgelopen tot drie of vier gevallen per week."

En volgens Eshuis kan deze fraude voor problemen zorgen: "Een horecaportier leert hoe je moet de-escaleren in situaties waarin gasten zich niet gedragen zoals dat hoort. De-escaleren doe je door middel van praten, dat vraagt om speciale gesprekstechnieken en inzicht en dat leer je in zo'n cursus. Als je zonder die skills bij een deur gaat staan, loop je het risico dat iemand dan veel te snel met geweld problemen gaat oplossen."

Verhaal halen

Zelf had advocaat William Seijbel, die gespecialiseerd is in arbeidsrecht en zorg, er een paar weken geleden nog mee te maken. "De zaak ging toen over een zzp'er die een hbo-diploma liet zien wat toch wat vragen opriep. Bij navraag bij de school, bleek de jongen daar bekend te zijn, omdat het niet de eerste keer was dat hij zei een diploma te hebben", vertelt Seijbel.

Ook het vervalsen van cv's gebeurt regelmatig. "Dan zeggen mensen: ik kan mijn diploma even niet vinden, maar ik heb 'm wel echt gehaald."

Complexe zaken

Advocaat Seijbel wordt ingeschakeld door werkgevers. Bijvoorbeeld door een zorginstelling, die een dienstverband wil beëindigen nadat is gebleken dat een medewerker niet de gevraagde diploma's heeft. "Soms is dat heel makkelijk, omdat een onderwijsinstelling het kan bevestigen."

Maar het is ook wel eens veel complexer. "Stel je hebt een cv gelezen en daarop staat dat iemand van 2015 tot 2018 een opleiding heeft gevolgd. Als diegene geen diploma blijkt te hebben, maar dat staat er niet bij en is niet ter sprake gekomen in het sollicitatiegesprek, dan wordt het al een stuk moeilijker. Iemand kan wel ingeschreven hebben gestaan, maar geen uur les hebben gevolgd. Is dat dan liegen? Dan wordt het schimmiger natuurlijk."

Tussenpartijen

Voor veel banen heb je misschien geen passend diploma nodig, maar in de zorg wel. "Als het daar misgaat, kan het levensbedreigend zijn. Dus je moet er vanuit kunnen gaan dat alles klopt", zegt Seijbel.

In de zorg werken veel zzp'ers, soms met tussenkomst van een bureau, maar niet elk bureau handelt volgens de regels. "Daar gaan wel dingen mis. Dat er te veel op zo'n bureau wordt vertrouwd. Als zorginstelling ben je wel verantwoordelijk voor zo'n zzp'er, dus dat moet je checken."

Diploma's opvragen

Het checken van diploma's is niet moeilijk, zegt Seijbel. "Als jouw werknemer zegt: 'ik ben mijn diploma kwijt', kun je je werknemer dat laten opvragen bij DUO. Dat moet je als werkgever wel controleren, ook of het een echte is. Maar ja, er is natuurlijk enorme werkdruk in de zorg, dus er glipt weleens wat doorheen."

Bij het aanvragen van een VOG raadt advocaat Seijbel aan om dat als werkgever zelf te doen. "Als je een beetje handig bent kun je namelijk zoiets makkelijk vervalsen. Als de werkgever het aanvraagt, moet een werknemer z'n medewerking verlenen, maar komt het wel direct bij de werkgever binnen."

Loon terugbetalen

Als een werkgever erachter komt dat je diploma's hebt verzamelt, kun je op staande voet worden ontslagen. "En bij zzp'ers is het nog makkelijker, want dat contract beëindig je gewoon per direct", zegt Seijbel.

"Ik had laatst nog een interessante zaak. Iemand had zo verschrikkelijk veel gelogen op z'n cv, dat de werkgever niet alleen wilde ontslaan, maar ook wilde dat de arbeidsovereenkomst nooit had bestaan en er dus loon terugbetaald moest worden. Dus die man die had gelogen moest gewoon een paar maanden terugbetalen."