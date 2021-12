Als koeien grazen in de buurt van een wietkwekerij, kan hun melk dan naar wiet ruiken? Dat vraagt een melkveehouder uit Etten-Leur zich af in de documentaire Legale Wiet die deze week werd uitgezonden. "Wat als de melk wordt afgekeurd?"

De melkveehouder maakte zich in de documentaire niet alleen zorgen over eventuele criminaliteit, maar is ook bang voor andere gevolgen: "Wie zegt dat Campina de melk niet gaat afkeuren, omdat het naar wiet ruikt. Dan heb je een groot probleem. Daarnaast zit een melkveehouder er ook niet op te wachten dat zijn koeien stoned worden."

'Zeer onwaarschijnlijk'

"De chauffeurs van de Campina-melkwagens ruiken wel even aan de melk voor ze het meenemen", weet de woordvoerder van Friesland Campina. Maar melk die naar wiet ruikt? De woordvoerder kan zich niet herinneren dat er ooit melk is afgekeurd om die reden.

Campina heeft het dus nog nooit meegemaakt, maar in theorie zou het dan nog steeds kunnen. Toch? Professor diervoeding aan de Universiteit Utrecht Wouter Hendriks denkt daar anders over: "Het is zeer onwaarschijnlijk dat de melk naar wiet gaat ruiken. Dan moeten de koeien de wietplanten kunnen eten en bovendien moet het ook wel een aardige hoeveelheid zijn, wil je het terugvinden."

Bekijk ook Kun je koeien zindelijk maken om uitstoot van ammoniak te verminderen? Die van boer Henk gaan netjes naar het koeientoilet

Wietfilter

Melksommelier Bas de Groot beaamt dat het niet mogelijk is dat de melk naar wiet gaat ruiken of smaken als koeien in de buurt grazen van een wietkwekerij. "Maar stel, je zet een pak melk open in de koelkast en legt daar een pakje wiet naast, dan zou die melk een wietsmaak kunnen krijgen."

Professor diervoeding Hendriks stelt dat mocht een koe toch wiet binnenkrijgen, je daar dan nog niks van ruikt en proeft in haar melk. Dat komt door een filtermechanisme in de pens van de koe. "Een koe is niet zoals een mens, het dier heeft een pens waarin veel micro-organismen zitten en die ontgiften en metaboliseren. Dit mechanisme zorgt ervoor dat de melk goed van kwaliteit blijft."

Bekijk ook Welke tien ondernemers mogen legaal wiet gaan telen? Deze aanmelders investeerden volop en horen nu de uitslag

De smaak van melk veranderen

Dat de smaak of geur van wiet niet te achterhalen is, is duidelijk, maar je kan de smaak van de melk wél beïnvloeden, vertelt de Bas de Groot."Als een koe graast in kruiden, dan proef je een lichte framboos-achtige smaak", licht de melksommelier toe.

En stel je wil graag een melk met een meer bittere smaak, dan weet De Groot ook raad: "Als je je koe meer zetmeel voert, dus aardappelen en maïs, dan krijg je een bittertje achterin de smaak."

Help, mijn koe is stoned!

En kunnen koeien er zelf hinder van ondervinden als ze naast een wietkwekerij staan? "Ze kunnen wel high worden, ik denk dat ze dan wankeler op hun poten zullen staan en met hun kop gaan schudden. De koe zal in ieder geval niet meer zo alert zijn als zij normaal gesproken is", zegt professor diervoeding Hendriks.

Al met al dus een duidelijk antwoord op de vraag van de melkveehouder uit de documentaire Legale Wiet van Frans Bromet: Melk van koeien die dichtbij een wietkwekerij grazen, gaat niet smaken of ruiken naar wiet.