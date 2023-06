'Jammer en dieptriest'. Zo reageert boer Harm Holman op het feit dat er voorlopig geen Landbouwakkoord komt. De melkveehouder vindt dat zowel het kabinet als LTO niet vrijuit gaan. "Voor veel boeren betekent dit onrust."

LTO stapte gisteravond uit het overleg met het kabinet. De overige partijen vinden het 'niet geloofwaardig' om zonder de boerenorganisatie door te praten. Het kabinet gaat nu zelf maatregelen nemen om de landbouwsector te verduurzamen.

'Jammer en dieptriest'

Dat er geen akkoord op tafel komt, is volgens melkveehouder Harm Holman een gemiste kans. Wat hij nodig heeft is zekerheid, een perspectief.

"Het zou goed zijn geweest als er nu een akkoord was. Het klappen van onder onderhandelingen zorgt voor veel onzekerheid onder boeren. Waar gaat het nu heen? Wat staat ons te wachten? Voor veel boeren betekent dit onrust."

Nog minder vertrouwen in kabinet

Holman bekritiseert vooral de rol van de regering. "In de breedte vind ik het een falen van het kabinet en de overheid. Het vertrouwen was al laag en vertrouwen wordt nu nog veel lager. Ik heb er geen vertrouwen in dat Rutte en zijn mensen tot een succesvolle oplossing komen."

Holman was zelf 25 jaar actief in het CDA. De rol van zijn partij binnen de regering is nu definitief uitgespeeld, vindt hij. "Ik ben nu zover dat ik zeg: 'ChristenUnie en het CDA hebben wat mij betreft niks meer in dit kabinet te zoeken.' Wat mij betreft stappen ze op."

'LTO gaat ook niet vrijuit'

Het aftreden van het kabinet zou gevolgen hebben voor het CDA: in de meest recente peiling van EenVandaag/Ipsos komt de partij nog maar op 6 zetels. Dit is meer dan de helft minder dan het aantal behaalde zetels van 2021. Holman hierover: "Dat gebeurt vroeg of laat toch. Als het CDA zo doorgaat, blijft er van de partij niks over."

Maar LTO gaat volgens Holman ook niet vrijuit. "Ik verwijt LTO één ding: dat ze weer niet hebben ingestemd met de grondgebondenheid. Als je een oplossing wil, moet je dat aanpakken." Grondgebondenheid betekent dat het voer voor de koeien van het land van de boer zelf komt. Voor intensieve melkveehouderijen in voornamelijk Noord-Brabant is dit lastig te realiseren.

'Onmogelijk om hele sector tevreden te stellen'

LTO heeft zich door de grote intensieve agrariërs voor het karretje laten spannen, vindt Holman. "Ze vertegenwoordigen alle sectoren, maar 'het Zuiden' is nu weer de winnaar. Voor Van de Tak was het onmogelijk om de hele sector tevreden te stellen en ook de radicale boerenorganisaties hijgen in zijn nek."

Dat een kleinere groep het meest te zeggen heeft bij LTO, betreurt Holman. "Als we zo doorgaan houden we alleen een groot deel intensieve grote bedrijven over en een klein deel biologisch. Grote rijke ondernemingen verrijken zich nu met de steun van Rutte, terwijl kleine boeren ondernemingen nog maar lastig rondkomen."