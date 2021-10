Het imago van de kringloop is de laatste jaren flink veranderd. Eerder deden vooral mensen met een kleinere portemonnee er hun inkopen. Nu komen er ook mensen met het oog op duurzaamheid, of omdat het hip is. Laura en Tineke zijn er niet weg te slaan.

Gisteren was het de Nationale Kringloop Dag. De dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, waar zo'n 60 tot 70 procent van de Nederlandse kringlopen onder valt.

Duurzamer steeds belangrijker

De Nationale Kringloop Dag wordt sinds 2009 georganiseerd. In de afgelopen 12 jaar veranderde de branche, weet directeur van de branchevereniging Leonie Reinders. "De doelgroep wordt steeds breder. Mensen met een gevulde portemonnee komen nu ook. We hebben klanten uit alle lagen van de bevolking."

"De duurzaamheidsoverweging komt steeds meer naar boven. Mensen kopen heel bewust tweedehands spullen. Als je bijvoorbeeld weet dat het maken van een spijkerbroek 13.000 liter water kost, koop je toch minder snel een nieuwe."

Tweedehands koningin

Tineke van Ravenswaaij (36) uit Utrecht noemt zichzelf een 'tweedehands koningin'. Ze koopt tweedehands meubels en kleding uit geldgebrek, maar ook zeker voor het behoud van de aarde. "Ik ga wekelijks naar de kringloop, naar tweedehands winkeltjes en marktjes en ik kijk elke dag op Marktplaats." Tineke vindt dat er veel te veel spullen zijn op de wereld, vooral kleding.

"Zo is kleding uit de jaren 90 op dit moment heel erg in. Dat wordt nu goedkoop bijgemaakt. Daar krijg ik enorme jeuk van. Er zijn grote ophaalcentra met bergen kleding, als je daar doorheen loopt zitten de kaartjes er vaak nog aan. Niet oké."

Bron: Eigen foto van Tineke Tineke van Ravenswaaij noemt zichzelf een 'tweedehands koningin'.

Weggooicultuur

"Als je je maar een beetje in verdiept in hoe jouw kleding wordt gemaakt, dan zie je dat er zoveel dingen in het proces misgaan. Vrouwen en kinderen maken jouw kleding onder slechte omstandigheden en katoenboeren wordt het mes op de keel gezet. Hun grond wordt afhankelijk gemaakt van katoen, zodat het zo snel mogelijk groeit", vertelt Tineke.

"Of kijk naar het verven van leer, dat is een verschrikkelijk toxisch proces. Ik ben niet tegen leer, maar mensen gooien het weg terwijl het nog hartstikke goed is. Koop een paar goeie schoenen en laat ze oplappen als ze kapot zijn. We hebben zo'n weggooicultuur."

Duurzaam vernieuwen

Tineke begrijpt heel goed dat mensen hun garderobe of interieur zo af en toe willen veranderen. "Ga daar vooral mee door, maar doe het tweedehands. Je hebt vintagewinkels, maar ook tweedehands kledingwinkels waar de kleding heel netjes is, misschien maar 1 jaar oud."

Ze vindt ook dat stylisten vaker met tweedehands kleding of meubels moeten werken. "Dus dat je wordt geholpen met hoe je je interieur of garderobe nieuw kan maken, maar dan duurzaam."

Aangewezen op de kringloop

Bij Laura Hofenk uit Wageningen begon het met een oranje elektrische koffiemaler. Toen daar een droogkap bij kwam, kon ze eigenlijk al niet meer terug, zegt ze. Ze werd verliefd op de jaren 70 en besloot haar moderne interieur stukje bij beetje in te wisselen voor items uit dat decennium. Inmiddels houdt ze er een Instagrampagina over bij. Laura draagt ook al een aantal jaar alleen tweedehands kleding.

Ze komt zo'n drie tot vier keer per week bij de kringloop. Dingen voor in huis die ze wil en mooi vindt, zijn ook niet in andere winkels te koop. "Of het nu een garde is, servies, een tv of een bankstel; het heeft een tijd geduurd, maar alles is nu jaren 70."

Spullen hebben al leven gehad

Laura's kast met kopjes uit die tijd puilt uit. "Ik hoef niet alles niet nieuw te kopen", zegt ze. "Er zijn al genoeg spullen op deze wereld." Als je haar huis binnenloopt, is het alsof je een reis terug in de tijd maakt. "Ik beleef veel plezier aan mijn interieur. Het is kneuterig, heel warm, voelt echt als thuiskomen."

En dat heeft ze bij geen enkel modern interieur. "Ik heb nergens dat warme gevoel van de jaren 70. Mijn spullen hebben ook al een leven achter zich. Spullen werden destijds met meer liefde gekocht dan nu. Nu doe je iets weg als je het zat bent, maar dat was toen niet zo. Dat geeft er karakter aan."

Bron: Eigen foto van Laura Laura in haar jaren 70 huis

Alles doet het nog

Vooral elektrische spullen uit de jaren 70 zijn nog erg goed, merkt Laura. "Ik heb bijvoorbeeld een tv uit die tijd die nog prima werkt en meerdere elektrische koffiezetapparaten die het nog doen. En ik heb zelfs een werkende oranje draaischijftelefoon."

Veel spullen uit de jaren 70 zijn van plastic. "Maar het was geen wegwerpplastic in die tijd. Die plastic dingen zijn gewoon nog heel."

Tips

Ben je niet zo'n kringloopganger maar zou je dat wel graag willen? Laura tipt dat je moet weten wat je wil. "Anders verzuip je in het aanbod. Een kringloop kan een rommeltje zijn." Tineke laat het ook vooral op zich afkomen "En neem de tijd", zegt ze. Zelf gaat ze nooit actief op zoek naar spullen. "Ik koop bijvoorbeeld beeldjes, tafeltjes of andere meubels waarvan ik denk: dit gaat wel ergens bijpassen."

En maak foto's van hoe je interieur er nu uitziet, zegt Laura. "Dan kan je als je in de kringloop staat en overweldigd wordt door het aanbod, even kijken waar het zou kunnen passen."