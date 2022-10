Een valse melding van een 'brutale kwajongen'. Dat blijkt de reden te zijn dat vorige week strenge veiligheidsmaatregelen zijn genomen rond de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) bij de PI Vught. Dat hebben betrouwbare bronnen bevestigd aan EenVandaag.

Het gevangenisterrein rond de PI Vught, waar ook de EBI zit, werd donderdag 13 oktober korte tijd afgezet in verband met een verdachte situatie. De politie was met veel wagens aanwezig, er hing een helikopter in de lucht en voorbijgangers werden aangesproken en gecontroleerd.

'Streek niet zonder gevolgen'

De politie had een melding binnengekregen over een 'verdachte situatie' buiten de PI Vught. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind liet weten dat er 'signalen waren waardoor uit voorzorg extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn'. Over de precieze inhoud van de melding werden geen mededelingen gedaan.

De signalen blijken nu gebaseerd te zijn op een valse melding, gedaan door een jongen die anoniem probeerde te blijven. Diverse bronnen laten EenVandaag weten dat deze 'brutale kwajongensstreek' niet zonder gevolgen blijft: "De politie doet zeer serieus onderzoek naar de valse melding en heeft al bij de jongen op de stoep gestaan."

Bekijk ook Ridouan Taghi veel strenger bewaakt in EBI door anonieme cipiers met bivakmutsen op

'Melding ging over Ridouan Taghi'

Een andere bron die betrokken is geweest bij de veiligheidsoperatie rond de PI Vught laat weten: "Er was een melding binnengekomen dat Taghi per helikopter zou gaan ontsnappen. Het leek heel serieus. Alles is nagegaan en vervolgens is het weer afgeschaald."

Uiteindelijk hebben de veiligheidsmaatregelen ongeveer een half uur geduurd en kon de omgeving worden vrijgegeven.

Luchtruim dicht

De Penitentiaire Inrichting (PI) Vught bestaat uit één terrein van zo'n 30 hectare, met onder meer een gewone gevangenis en dus ook de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). Hier zitten zware criminelen zoals Willem Holleeder, Ridouan Taghi en Saïd Razzouki vast.

Afgelopen zomer ging het luchtruim boven het terrein een half jaar dicht uit vrees voor vluchtpogingen. Dat betekent dat laagvliegende drones en vliegtuigen niet boven het complex mogen vliegen. De maatregel duurt vooralsnog tot 1 januari 2023 en kan zo nodig verlengd worden.