Klimaatactievoerders op Schiphol worden van hun fiets getrokken en bij gewelddadige boerenprotesten lijkt de politie niet in te grijpen. Het beeld heerst dat de politie met twee maten meet, maar dat is onterecht, zegt vakbondswoordvoerder Ramon Meijerink.

"De inhoud doet er voor ons niet toe", zegt Meijerink. Hij is de woordvoerder van de landelijke politievakbond ACP en herkent het beeld niet dat de politie met twee maten meet. "Ik weet dat ze er alles aan doen om demonstraties te faciliteren."

'We moeten een afweging maken'

Toch begrijpt Meijerink dat dit maatschappelijke beeld is ontstaan. "In de media zie je de verschillende demonstraties, en vervolgens ook het optreden van de politie." Daarnaast begrijpen mensen niet goed hoe de politie ingrijpt, denkt de woordvoerder.

"Ik heb eens bij een demonstratie mogen werken waar de bakstenen me om de oren vlogen. Die demonstratie mocht wel doorgaan. Dat komt doordat we een afweging moeten maken tussen het gevaar voor de openbare orde en het ondersteunen van de demonstratie."

Op heterdaad

Dat de politie niet ingrijpt bij boerenprotesten, lijkt misschien zo, zegt Meijerink. Maar dat is met een reden. "Er zit een verschil tussen iemand die op de grond zit en iemand die met een tractor van 20 kiloton op je af komt. Dan worden er andere middelen ingezet en kan het zo zijn dat iemand niet op heterdaad wordt aangehouden."

"Maar daarna, buiten heterdaad, kan iemand nog steeds worden aangehouden. Dat iemand niet meteen op straat wordt aangehouden wil niet zeggen dat hij of zij straffeloos is", legt Meijerink uit. "Zo kan een activist die meewerkt na een paar uur cel een voorwaardelijke straf krijgen en een activist die later opgepakt wordt, kan misschien wel een veroordeling voor poging tot doodslag krijgen, omdat hij een groot gevaar vormde."

Bekijk ook Meerderheid keurt boerenprotesten van deze week af: puin en hooibalen zetten kwaad bloed

'Niet altijd zo'

"Maar afgelopen week zagen we ook dat dat niet altijd het geval is", benadrukt de woordvoerder. Meijerink doelt op een onaangekondigde boerenprotestactie in Zwolle. Hierbij pakte de politie 3 boeren op. Op beelden was te zien dat de politie met een shovel de tractoren aan de kant duwt.

Politiechef Willem Wolders sprak eerder zijn begrip uit voor de boeren. Daarover zegt Meijerink: "Ik vind dat politiemensen dat gewoon mogen doen. Ik ken ook genoeg agenten die veel om het milieu geven. Maar dat staat los van de manier waarop de politie optreedt."

Andere straf

Naast het politieoptreden kun je je afvragen of er bij de uiteindelijke straf met twee maten wordt gemeten. Zo kreeg klimaatactivist Wouter Mouton, die zich vastlijmde aan het schilderij 'Het meisje met de parel', een maand onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Boeren kregen voor het belagen van het huis van minister Van der Wal een taakstraf.

Maar deze voorbeelden zijn lastig te vergelijken, zegt Jan Brouwer. Hij is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. "Je moet dan echt kijken naar wat er in soortgelijke gevallen is gedaan. En wetenschappelijk onderzoek daarover ontbreekt."

Dat de rechter een relatief hoge straf aan klimaatactivist Mouton heeft gegeven, is volgens Brouwer vanwege de maatschappelijke onrust die hiermee gemoeid ging. "In de wet is dat een reden om een extra zware straf op te leggen."