Kitesurfen is een steeds populairdere sport, maar daar is niet iedereen blij mee. De surfers verstoren namelijk de leefgebieden van vogels. "Het is een van de meest natuurverstorende sporten", zegt directeur Floris van Hest van Vogelbescherming Nederland.

"Vogels en kitesurfers kunnen elkaar heel erg in de weg zitten", vertelt Van Hest. "We hebben wetenschappelijk onderzoek laten doen en daaruit blijkt onomstotelijk dat watervogels gewoon verdwijnen op plekken waar veel gekitesurft wordt."

Weggejaagd uit leefgebied

Van Hest noemt als voorbeeld het Eemmeer: "Veel vogels, zoals smienten, landen daar in de winter om aan te sterken, waarna ze naar andere gebieden toe trekken."

"Als daar gekitesurft wordt en de vogels er niet meer kunnen landen, verzwakken ze en kunnen ze niet meer goed broeden in de zomer. En dan is er niet meteen een ander gebied waar ze naartoe kunnen."

Plekken aanwijzen

"Daarom moeten we speciale plekken aanwijzen waar wel gekitesurft mag worden", zegt Van Hest. "Als de surfers zich aan de regels houden en binnen de lijnen blijven surfen, dan weten de vogels waar ze omheen moeten vliegen. Op die manier zitten ze elkaar dus niet in de weg."

"Kitesurfen mag alleen op plekken waar het gedoogd of vergund is", vertelt Erik Blaauw van de Nederlandse Kitesurf Vereniging (NKV). "De kitesurfer is in de basis een natuurliefhebber, maar hij weet niet exact wat er nou speelt in een gebied wat betreft natuur en vogels."

Kitesurfregels

Door gele boeien worden de vergunde gebieden gemarkeerd. En dan gelden er ook nog andere regels. "Op sommige plekken mag er bijvoorbeeld ook in het broedseizoen worden gekitesurft, maar dan weer niet bij aflandige wind, omdat de kitesurfers dan buiten het gemarkeerde gebied belanden."

Er zijn natuurlijk ook nog altijd kitesurfers die zich van die regels niets aantrekken. "Die zijn er veel", zegt Blaauw. En daarom doen we als kitesurfvereniging ook veel aan communicatie. We hopen dan ook dat de kitesurfers de do's en de don'ts aan elkaar doorgeven."

Illegaal kitesurfen

Marius Bouscholte van natuurvereniging Dierbaar Flevoland ziet ook dat er veel kitesurfers de fout in gaan: "Er zijn ook kitesurfers die niet aangesloten zijn bij de NKV. Het zijn vrijbuiters. Die willen zich geen regels op laten leggen."

Sommigen gaan zelfs in groepjes te werk. "Dan geven ze aan elkaar door waar de handhavers zijn en op die manier zorgen ze dat ze niet gepakt worden."

Handhaving

Strenge handhaving is volgens Bouscholte dus van belang. "De kitesurfers zouden bekeurd moeten worden als ze de fout in gaan. En hun spullen zouden moeten worden afgepakt. Daar zijn ze ook heel gevoelig voor."

Van Hest van de Vogelbescherming is zelf ook een kitesurfer. Hij begrijpt daarom beide kanten van het verhaal. "Als de kitesurfers maar gewoon op de goede plek blijven, dan kan het echt nog wel. En ik zou lekker op zee gaan kitesurfen. De meeuwen daar kunnen zich namelijk makkelijker aanpassen."