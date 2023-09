Sinds vorige week heeft Oekraïne een nieuwe defensieminister: Roestem Oemerov. Hij neemt het stokje over van Oleksii Reznikov, die werd ontslagen na meerdere corruptieschandalen.

Sinds het begin van de oorlog was de Oekraïense defensieminister Oleksii Reznikov continu op zoek naar buitenlandse steun en wapens. Totdat hij vorige week werd ontslagen. Van zijn opvolger Roestem Oemerov wordt verwacht dat hij Reznikovs zoektocht voortzet. Maar dan zonder schandalen.

Probleem onvoldoende aangepakt

"Er waren het afgelopen jaar een aantal corruptieschandalen bij Defensie die binnen Oekraïne grote impact hebben gehad", zegt Oekraïne-deskundige bij Instituut Clingendael Julia Soldatiuk.

Ze vertelt dat Reznikov zelf niet wordt beschuldigd van corruptie, maar dat hij het probleem wel onvoldoende heeft aangepakt. "Zelensky hoopt nu met een aantal serieuze stappen, waaronder het vervangen van de minister, de situatie op te lossen."

Vertrouwen herstellen

"De president hoopt daarmee het vertrouwen van de bevolking en de internationale gemeenschap te herstellen", volgens Soldatiuk. Die laatste groep is belangrijk, omdat Oekraïne lid wil worden van de NAVO.

"Er zijn bepaalde standaarden voor het leger op bijvoorbeeld strategisch en logistiek niveau. Oekraïne wil laten zien dat hun leger goed functioneert en efficiënt is."

Verkiezingen

Maar de corruptieschandalen zijn volgens Soldatiuk niet de enige reden voor de ministerwissel. Recent klonken er vanuit Amerika ook geluiden over mogelijke Oekraïense verkiezingen. "Het idee is dat, als de oorlog nog lang duurt, dat dat niet zou moeten beteken dat dezelfde personen op dezelfde posities blijven. Dat zou tot misbruik van de situatie kunnen leiden", vertelt Soldatiuk.

Met de wissel bewijst Zelensky dat dat niet het geval is en dat zelfs een defensieminister vervangen kan worden, zegt de Oekraïne-deskundige. Eerder gaf Zelensky ook al aan bereid te zijn verkiezingen te houden met steun van het Westen.

Bijzondere keuze

De nieuwe Oekraïense defensieminister Roestem Oemerov (41) is een bijzondere keuze. Hij is een Krim-Tataar, een islamitische minderheid in Oekraïne die oorspronkelijk afkomstig is van het door Rusland bezette schiereiland de Krim.

Oemerov heeft een goede reputatie, staat bekend als sterke onderhandelaar en is de jongste minister van Defensie die het land ooit heeft gehad.

'Corruptiebestrijder'

Zijn nieuwe post heeft Oemerov vooral te danken aan zijn reputatie als corruptiebestrijder, denkt Soldatiuk.

"Hij was hiervoor hoofd van een fonds om staatseigendommen te privatiseren. Dat stond bekend als een vrij lastige, corrupte overheidsinstelling maar hij heeft daar in korte tijd veel vooruitgang geboekt."

Onderhandelaar

Ook het feit dat Oemerov bekend staat als principiële onderhandelaar heeft volgens Soldatiuk bijgedragen aan zijn benoeming. "Als hij ergens voor staat, dan kan hij keihard onderhandelen."

Oemerov was onder meer betrokken bij de onderhandelingen over de graandeal en de uitwisseling van krijgsgevangenen en burgers met de Russen. "Hij zorgt dat hij bereikt wat hij voor ogen heeft."

Deal krijgsgevangenen

Bij een grote uitwisseling van krijgsgevangenen, 1 jaar geleden, speelde de nieuwe minister van Defensie een belangrijke rol. De deal kwam tot stand met hulp van Turkije en Saudi-Arabië, waar Oemerov de krijgsgevangenen bij aankomst begroette.

"Als Krim-Tataar heeft hij een moslimachtergrond en daardoor goede connecties", vertelt Soldatiuk. "Hij heeft connecties in Turkije, in Saudi-Arabië en in andere landen in het Midden-Oosten. Met zijn benoeming hoopt Zelensky nu een betere band op te bouwen met deze landen", zegt ze.

Relatie verbeteren

Volgens de Clingendael-deskundige heeft Oekraïne zich gerealiseerd dat het land niet voldoende aanwezig is geweest de afgelopen jaren.

"Sindsdien is er veel energie gestoken in het verbeteren van de relatie. Het Midden-Oosten is nu een cruciale regio als het om steun gaat."

'Krim hoort bij Oekraïne'

Oemerovs achtergrond is om nog een reden belangrijk voor Zelensky. "We horen steeds vaker dat Oekraïne mogelijk een territoriale concessie moet doen. Zo zouden ze bijvoorbeeld de Krim moeten opgeven, om tot een einde van de oorlog te komen."

Zelensky heeft altijd gezegd dat dat geen optie is en met de benoeming van Oemerov lijkt hij dat punt kracht bij te zetten. "Het is een signaal van Oekraïne naar zowel Rusland als de internationale gemeenschap", vertelt Soldatiuk. "Het laat zien hoe ze naar de Krim kijken, en dat het volgens hen een integraal deel van Oekraïne is."