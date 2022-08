In de eerste weken van de oorlog werd de school van leraar Elena in Charkov tijdens de gevechten kapotgeschoten. Haar leerlingen deden hun traditionele eindexamenwals voor de puinhopen. Morgen begint het nieuwe schooljaar: "De school blijft bestaan."

Charkov is de op een na grootste stad van Oekraïne en ligt in het oosten van het land, dicht bij het front. Elena Mosolova geeft aardrijkskunde op School 134, een Duitse middelbare school. In de eerste weken van de oorlog werd deze school kapotgeschoten.

'Word ik morgen weer wakker?'

"We hebben het zwaar", zegt Elena. "Onze stad ligt vlak bij het front. Bijna iedere dag gaan er mensen dood door luchtaanvallen en raketaanslagen. Vreselijk, dat doet pijn." Ze vertelt dat ze elke dag naar bed gaat, maar niet weet of ze de volgende dag wakker zal worden.

De dichtstbijzijnde schuilkelder is ver weg van haar huis. Wanneer het luchtalarm afgaat, schuilt ze in haar huis. De dag nadat EenVandaag met Elena sprak bombardeerde het Russische leger een appartementencomplex op slechts een paar meter van haar huis. Daarbij vielen minstens 6 doden en 16 gewonden.

Hevige gevechten in schoolgebouw

Op 27 februari, drie dagen na de inval, trok het Russische leger Charkov binnen. Ze namen strategische pekken in, zoals School 134. Het Oekraïense leger probeerde de Russen uit de school te verdrijven. Er volgden hevige gevechten die tien uur lang duurden.

Terwijl er volop geschoten werd zat Elena in haar huis, op slechts een paar meter afstand van het schoolgebouw. "We deden alles om onszelf en onze kinderen in leven te houden. We hoorden explosies en voertuigen reden langs", blikt ze terug. Uiteindelijk vloog de school in brand en werden de Russen verdreven

Eindexamen in oorlogstijd

Het schoolgebouw is verwoest, maar de scholieren moesten ondanks alle chaos 'gewoon' eindexamen doen. "Het was zwaar toen ik terugkwam in Charkov om mij voor te bereiden", vertelt een van Elena's leerlingen. "Er was een avondklok met verduistering. dus ik kon eigenlijk niet studeren. Ik deed soms een zaklamp aan in een kamer zonder ramen. Het was onhandig."

In Oekraïne is het gebruikelijk dat kinderen hun middelbare schooltijd afsluiten met een dans, een wals. En die moest doorgaan wat Elena betreft. Beelden waarin haar leerlingen midden in hun afgebrande school de afscheidswals doen gingen de hele wereld over.

Bron: EenVandaag Leraar Elena Mosolova uit Charkov met een eindexamenleerling

'School vernietigd, maar ons niet'

Het nieuwe schooljaar in Oekraïne begint op 1 september, morgen dus. De lessen zijn digitaal, want een klaslokaal is er niet. "De school blijft bestaan. Ze hebben het gebouw vernietigd, maar ons niet", zegt Elena strijdvaardig. De aardrijkskundedocent hoopt vanaf het tweede semester weer 'in het echt' les te kunnen geven, zodat ze haar leerlingen weer kan zien. "We missen ze heel erg."

Over een mogelijke terugkeer van de Russen in Charkov, dat op zo'n 50 kilometer van de grens met Rusland ligt, maakt Elena zich geen zorgen. "We hebben ze uit onze school verjaagd, en straks ook uit ons land."