Ongelofelijk vindt schrijver Jessica Durlacher dat het stripverhaal Maus wordt geschrapt uit het onderwijscurriculum in het Amerikaanse Tennessee. Durlacher vertaalde de strip naar het Nederlands. "Het is keihard, maar heel erg goed."

Maus is een stripverhaal over de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven door de Amerikaan Art Spiegelman. Hij schrijft over zijn vader, die als Poolse Jood strijdt om te overleven tijden de Holocaust. Spiegelman interviewt zijn vader en dat verhaal is helemaal getekend met muizen en katten.

'Krankzinnig'

"Van alle verhalen over concentratiekampen is dit een van de beste geschreven", zegt Durlacher. "Dit boek, dat zoveel informatie en inzicht verschaft over een periode die echt gebeurd zit, waarom zou je dat in godsnaam bannen?" De strip verscheen eind jaren 70 en gaat sinds dat de Amerikaanse school McMinn County het stripverhaal heeft geschrapt uit curriculum weer als warme broodjes over de toonbank.

De school in Tennessee maakt zich zorgen over de naaktheid, geweld en het gewelddadige taalgebruik in de strip. Krankzinnig, vindt Durlacher. De maker van Maus, Arts Spiegelman, is ook verbijsterd om het bannen. Het gaat om meer dan Maus alleen, zei hij tegen CNN.

Naaktheid

In Maus zie je mensen die opgehangen zijn. De school wil kinderen daar niet aan blootstellen. Ook komt er naaktheid in de strip voor, zegt de school. Onbegrijpelijk, zegt Spiegelman. Het gaat om een klein plaatje dat z'n moeder die naakt in bad ligt nadat ze haar polsen door had gesneden. "Daar moet je wel erg bijzondere kink voor hebben om daar seksualiteit in te zien", zegt Spiegelman tegen CNN.

"Volkomen absurd. Het is niet eens zichtbaar dat ze naakt is. Het is made up. Een argument om iets anders te willen beweren. Het slaat echt helemaal nergens op", zegt Durlacher, die zelf ook een tijd in Amerika woonde.

Wraak

"Het gaat hier om iets anders", zegt ze over de ban. "Er is in die staat een ontzettende controverse over hoe de geschiedenis moet worden verteld, over hoe je racisme moet vertalen in kindertaal en hoe je kinderen educatie moet geven over racisme. In die context moet je deze ban nu zien."

"Het is een soort volkomen uit de hand gelopen oorlog en controverse", zegt Durlacher over de Republikeinen aan de ene kant in Amerika, en de Democraten aan de andere kant. "Wat heeft dit boek daarmee te maken? Niks. Er zijn andere kinderboeken die nu ook op een vreselijke lijst staan van de mothers for liberty. Die zijn er hardcore op tegen dat je verhalen in perspectief laat zien. Dat verhalen ook van de andere kant worden belicht. Het is bijna een soort wraak-actie. Zo zie ik dat."

Verkoop in Nederland

Destijds werd Maus in Nederland heel goed ontvangen, zegt Durlacher. Het kwam hier uit in 1994. Mensen waren er positief over en het verkoopt nog steeds. Het boek heeft zo'n lang leven en dat moet ook."

Durlacher werd gevraagd om de vertaling te doen. Haar vader, G.L Durlacher overleefde Auschwitz en heeft daar lange tijd over gezwegen en is er later over geschreven. Durlacher wilde het niet per se vertalen omdat ze het verhaal kende. "Ik had mijn eerste roman nog niet gepubliceerd, maar ik had er betrokkenheid bij inderdaad. Vervolgens werd het een van mijn lievelingsboeken over de oorlog."