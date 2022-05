Veel Feyenoord-fans zitten vanavond voor de tv om de belangrijkste wedstrijd in tijden te zien. Daar zitten ook een hoop jonge fans bij. Maar als je normaal gesproken om 7 uur in bed ligt, kan een wedstrijd die om 9 uur ‘s avonds begint er flink inhakken.

Een verjaardagsfeest van oma, het Junior Songfestival of de Conference League-finale tussen Feyenoord en AS Roma. Feesten, uitjes of uitzendingen laat op de avond kunnen heel vermoeiend zijn voor kinderen. Tegen RTV Rijnmond vertellen de 7-jarige Olivier en zijn vader Axel dat ze zich voorbereiden met slaaptraining: Olivier gaat in aanloop naar de wedstrijd steeds iets later naar bed. Maar heeft dat eigenlijk wel zin?

Een averechts effect

Volgens kinderslaapcoach Inge de Heer heeft die aanpak weinig zin. "Ik denk dat het juist een beetje tegen kan werken", vertelt ze. "Als hij dagen van te voren later naar bed gaat, bouwt hij alleen maar vermoeidheid op en is er zelfs een grotere kans dat hij tijdens de wedstrijd in slaap valt."

Volgens De Heer is het verleggen van de bedtijd wel mogelijk, maar dan moet eigenlijk het hele bioritme op de schop. "Bijvoorbeeld in de vakanties zie je het nog wel gebeuren: dat kinderen wat later naar bed gaan, maar dan ook wat later wakker worden, wat later ontbijten en wat later lunchen. Maar als je dat voor een sportwedstrijd heel even probeert, dan gaat dat gewoon niet lukken."

'Niet de beste methode'

Hoogleraar slaapgeneeskunde Gert Jan Lammers is het met De Heer eens."De vraag is of je het moet willen en ik vraag me ook af of het gaat helpen."

"Als je echt de biologische klok wilt verzetten, moet je het met behulp van licht doen of met het hormoon dat de veranderende lichtomstandigheden vertaalt naar een ander slaap-waakritme. En dat is melatonine. Maar om alleen een paar tijden aan te passen een paar dagen van tevoren, is denk ik niet de beste methode."

Een dutje doen

Volgens Lammers moeten ouders er vooral 'niet te moeilijk over doen'. "Kinderen kunnen vaak meer hebben. Hoe ouder je wordt, hoe minder je verstoringen van je biologische klok kunt hebben. De vraag is of je bij eenmalige uitspattingen dat zo ingewikkeld moet maken. Als het eenmalig is, zul je er waarschijnlijk heel snel van herstellen"

"Ik denk dat het beter is dat je probeert om van tevoren even te slapen", geeft de hoogleraar als tip. "Of als je denkt dat de opwinding over de wedstrijd zo groot zal zijn dat hij toch wel wakker zal blijven, dat je dat gaat doen. Dan verstoor je minder en herstel je ook weer sneller."