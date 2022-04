Nu de rente stijgt lijkt het na 13 jaar eindelijk tijd voor een indexering van de pensioenen. De pensioenfondsen hebben nu voldoende geld in kas om de gepensioneerden er iets bij te gaan geven. Hoog tijd, merken Gerda en Henk van Ginkel.

"Er zijn mensen die het slechter hebben, ook daar vechten we voor", vertelt Gerda. Ze zetten al hun hele leven naar eigen zeggen 'de tering naar de nering'. "Geen schulden maken, dat hebben we van onze ouders geleerd. Ten opzichte van heel veel andere landen mogen we niet mopperen. We hebben niet te weinig, we doen het ermee, maar we krijgen nu gewoon niet uitbetaald waar we altijd op ingelegd hebben."

Wantrouwen

Een woord komt bij Gerda naar voren als ze hoort dat de pensioenen nu dan werkelijk geïndexeerd lijken te kunnen gaan worden. "Wantrouwen. Het lijkt goed nieuws, maar het is nog nooit waargemaakt. Eerst zien, dan geloven. Het is hoognodig, maar we geloven het nog niet. De regering moet het nog besluiten, daarna moeten de pensioenfondsen het nog willen."

Gerda en Henk voelen zich bekocht. Ze hebben het idee dat alleen de werkenden erop vooruitgaan, maar dat zij niet meer werken en het voor zichzelf dus niet meer beter kunnen maken. "Ik heb het idee dat Rutte geen flauw idee heeft wat er speelt in de maatschappij", vertelt Henk. "We hebben nodig waar we recht op hebben. De indexering die normaal is, zodat je de duurdere prijzen kan betalen.

Zuinig leven

"We zijn gewend om altijd rustig met geld om te gaan. De kinderen zeiden dat we moesten kopen wat we lekker vonden, maar we zijn weer terug bij af. Met de huidige inflatie, dat merk je wel. Gas, licht, benzine, boodschappen, alles is duurder geworden. Je moet altijd uitkijken en opletten, terwijl je allemaal mensen altijd ruim op de terrassen ziet zitten."

Waar het Gerda en Henk steekt, is dat bij werkenden en mensen met een uitkering de inkomsten zijn gestegen met de inflatie. "Alleen niet bij de pensioenen. Dat geld staat al 14 jaar stil. De werkenden hebben wel verhogingen gekregen, maar ik vind dat dat voor ons ook geldt. Wij hebben ons aandeel al geleverd, dat kunnen we niet meer veranderen. Ik heb vanaf mijn veertiende gewerkt, mijn man vanaf zijn zestiende."

'Het geld moet naar de mensen'

Voor vakbond CNV is de maat inmiddels ook vol. Die laten weten dat het niet meer uit te leggen is als de pensioenen niet geïndexeerd worden. "De pensioenen moeten omhoog. Nu eindelijk mag het ook weer. Vanaf juli verwachten we dat de pensioenfondsen besluiten dat de pensioenen omhoog gaan."

"Het pensioenfonds is er voor de mensen. De prijzen zijn voor iedereen gestegen, het is daarom belangrijk dat het geld maar de mensen toe moet. De pensioenen kunnen niet de gestegen inflatie indexeren, maar het is in ieder geval wel wat. Meer dan we gezien hebben, dat is belangrijk."

Verstandig

Dat de pensioenen nu geïndexeerd gaan worden, is verstandig en reëel, stelt Herman Kappelle. Hij is bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht en benadrukte eerder hoe voorzichtig er met indexatie omgegaan moest worden. Maar nu de rente is gestegen, zo stelt hij, is het tijd.

"Door de gestegen rente, stijgen ook de dekkingsgraden. Daarmee hebben de pensioenfondsen nu voldoende geld in kas om de mensen iets meer geld uit te keren." De verwachting is dat deze zomer de pensioenfondsen gaan indexeren en dat misschien zelfs met terugwerkende kracht de mensen vanaf 1 januari 2022 nog gecompenseerd worden voor de gestegen pensioenen.