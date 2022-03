Het Engels van Nederlandse politici laat nog weleens wat te wensen over. Ook de Engelse uitspraak van premier Mark Rutte zorgde de afgelopen weken voor gefronste wenkbrauwen. Hoe erg is dat? "In tijden van oorlog telt ieder woord."

Met de oorlog in Oekraïne zien we steeds meer buitenlandse optredens van onze ministers, voornamelijk van premier Mark Rutte. In zijn gesprekken en toespraken zijn zijn woordkeuze en uitspraak in het Engels niet altijd even foutloos. En daar is hij niet de enige in.

Steenkolenengels

Wie kent de anekdote niet? Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns schijnt tijdens een informele ontmoeting met John F. Kennedy 'I fok horses' te hebben gezegd toen hem werd gevraagd wat zijn hobby's waren. Kennedy reageerde met 'Pardon?', waarop Luns 'Yes, paarden' zou hebben gezegd.

Of dit echt gebeurd is, is nooit helemaal duidelijk geworden. Toch illustreert dit het 'steenkolenengels': de slechte uitspraak en directe (en vaak verkeerde) vertaling van uitdrukkingen waar Nederlanders bekend om staan.

'Boodschap overbrengen is genoeg'

Volgens coach Buffi Duberman zijn veel Nederlanders blij met de functionaliteit van Engels, maar laat de professionaliteit nog te wensen over. "Als iemand begrijpt wat je bedoelt, is dat voor de meeste mensen genoeg. Maar voor mijn klanten telt ieder woord."

Wanneer het steenkolenengels de kop opsteekt, kan dat belangrijke gevolgen hebben voor de boodschap die iemand wil overbrengen. "Als meer mensen de uitspraak onthouden in plaats van de boodschap, dan doet dat af aan je boodschap en haalt de kracht van je woorden weg", zegt Duberman.

Belang

Zeker wanneer het om een pandemie of oorlog gaat, is het van groot belang dat goed Engels wordt gesproken, zegt Duberman. "In zo'n situatie is ieder woord beladen en dan moet je spreken met impact. Als je Engels dan slecht overkomt, is dat echt zonde."

Als het aan haar ligt, kan iedereen een voorbeeld nemen aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. Hij werd in 2014 geprezen voor zijn vlekkeloze Engels tijdens zijn toespraak voor de VN Veiligheidsraad over het neerhalen van MH17. "Hij is the gift that keeps on giving."

Aan uitspraak werken

Ook voor premier Rutte zou het goed zijn om naast zijn reguliere mediatraining aan zijn uitspraak te werken, vertelt Duberman. "Uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat mensen meer hun stembanden gaan gebruiken, waardoor het geen losse woorden meer zijn."

Rutte zou op die manier dan niet meer alleen focussen op de inhoud, maar ook op de boodschap die hij aan de mensen over wil brengen: "Iemand gaat dan echt een verhaal vertellen, en dan wordt het fijn om naar te luisteren."