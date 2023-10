Kinderen intimideren en van hun fiets trappen, vuurwerk afsteken en telefoons stelen om er vervolgens snel op de fatbike vandoor te gaan. In Noord-Holland hebben ze last van fatbikebendes. "Ze zoeken iemand op die alleen is en daar gaan ze achteraan."

De fatbikebendes bestaan uit kinderen tussen de 12 en 15 jaar die op hun fatbikes voor overlast zorgen. Omdat de bendes er snel en geruisloos vandoor kunnen gaan, zijn ze lastig te handhaven.

Schrikbarende intimidatie

Ook de Sparrenbosschool in Bennebroek worstelt met de bendes, vertelt schooldirecteur Noël Minnes. "In de hele regio, Haarlem, Heemstede, Bennebroek, hebben we last van de bende. Die verzamelt zich buiten schooltijd op het schoolplein. Van daaruit vertrekken ze weer om overlast te verzorgen."

Kinderen durven niet meer naar buiten, laat Minnes weten. En als ze echt iets buiten moeten doen, gaan ze in speciaal georganiseerde groepjes. "Ze zijn bang omdat ze dan weer iemand in de vriendenkring kennen die geïntimideerd is of in elkaar geslagen. Schrikbarend."

Bekijk ook video Fatbikes gevaar op de weg? Daar trekken gebruikers zich niks van aan

Voorlichting over de bendes

De dreiging van de bende is ondertussen zo groot, dat er op de Sparrenbosschool voorlichtingen worden gehouden. Minnes: "Dat vind ik eigenlijk al kwalijk: dat we het daarover moeten hebben met de kinderen en de ouders."

In de voorlichting wordt onder andere besproken hoe om te gaan met de bende, als deze op je pad komt. "Zorg dat je in de buurt bent van een volwassene, zodat je hulp hebt als je die bende tegenkomt. Ze zoeken iemand die alleen is, en daar gaan ze achteraan."

Probleem oppakken

In de gemeenteraad van Bloemendaal is het probleem al eerder aan de orde gesteld en een aantal weken geleden is dat opnieuw gebeurd, laat raadslid Rob Slewe van partij Zelfstandig Bloemendaal weten. "Toen werd er gereageerd dat ze het wel onder controle hadden en dat de problemen in Bennebroek allemaal waren opgelost. Maar in de praktijk blijkt het toch anders te liggen."

Nu heeft Slewe zijn hoop gevestigd op de waarnemend burgemeester Ankie Broekers-Knol. "Ze heeft toegezegd het echt op te gaan pakken en ik heb de indruk dat ze dat ook wel doet." Er moet hoe dat ook iets veranderen, is Slewe van mening. "Gelukkig zijn er nu ook wel burgerinitiatieven, maar het is de taak van de overheid dat je kind veilig naar school gaat."