Nu een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet betaalbare huur, roept dit veel vragen op over de huurbescherming. Wanneer heb je hier recht op en wanneer niet? "Prijzen staan momenteel niet meer in verhouding met de kwaliteit."

Huurbescherming, een voor de hand liggende term dat letterlijk betekent: het beschermen van de huurder. Toch is het in de praktijk niet zo simpel en gelden er veel uitzonderingen.

Iedereen recht op huurbescherming

Jan Pieter Verkennis van het Juridisch Loket legt uit dat huurbescherming bestaat uit twee onderdelen. Een verhuurder mag het huurcontract niet zonder goede reden beëindigen. "Aan de andere kant mag de huur niet zomaar worden verhoogd", legt hij uit.

Iedereen met een huurcontract op een woonruimte heeft recht op huurbescherming. Een verhuurder kan dan alleen iemand uit de woning zetten als degene in overtreding is, zoals het veroorzaken van ernstige overlast of huurachterstand. Daarnaast kan de verhuurder ook het contract beëindigen als de verhuurder de woonruimte zelf dringend nodig heeft. Maar iemand zomaar uit zijn of haar woning zetten zonder dat de rechter hierover oordeelt, dat mag dus niet, benadrukt Verkennis.

Woningen zonder huurbescherming

Heb je een ander huurcontract? Zoals een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar, of 5 jaar bij een kamer, dan gelden er weer andere regels. Dan kan de verhuurder besluiten om het contract op te zeggen.

Daarnaast zijn er ook woningen waarbij er helemaal geen huurbescherming geldt. Verkennis legt uit dat antikraakwoningen meestal hieronder vallen. Er is dan namelijk vaak sprake van een bruikleenovereenkomst en geen huurcontract.

Hoe zit het dan met slopen?

Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw huurwoning op een lijst komt te staan om gesloopt te worden. Volgens Verkennis heb je bij een vast huurcontract ook dan recht op huurbescherming.

"Sloop kan een reden zijn voor de rechter om het huurcontract te beëindigen. Je hebt dan dus wel huurbescherming, omdat de rechter toetst of er wel sprake is van dringend eigen gebruik. In dat geval heeft de huurder recht op een verhuiskostenvergoeding. Op dit moment is dat zo'n 7.428 euro", legt hij uit.

'Huurprijs niet gelijk aan kwaliteit'

Mathijs ten Broeke van de Woonbond vertelt dat de positie van huurders de afgelopen jaren steeds meer onder druk is komen te staan. Hij benadrukt daarom het belang van huurbescherming. Zo kunnen verhuurders volgens hem nu makkelijker zeggen: 'voor jou tien anderen'. Door deze machtspositie ziet hij dat huurders niet kunnen opboksen tegen de verhuurder.

De Woonbond is daarom zelf groot voorstander van de Wet betaalbare huur. "Het is belangrijk dat het er komt", vertelt Ten Broeke. Volgens hem zal door het reguleren van de prijzen meer huurbescherming komen. "De huurprijs is flink door het dak gegaan. Prijzen staan momenteel niet meer in verhouding met de kwaliteit", vervolgt hij. Ten Broeke is dan ook hoopvol dat deze wet daar wat aan gaat doen. Het Juridisch Loket verwacht dat deze wet geen gevolgen zal hebben voor de huurbescherming.

'Wat betekent dit?'

Maar wie is er verantwoordelijk als de huur wordt opgezegd en je een andere plek nodig hebt om te wonen? Verkennis legt uit dat wanneer een verhuurder het contract beëindigt vanwege dringend eigen gebruik, de verhuurder niet verantwoordelijk is voor het regelen van een andere woonruimte.

De Woonbond krijgt veel vragen binnen over de huurbescherming. 'Wat betekent dit? Vallen wij hier onder of niet? Hoe zit het precies?' zijn veel voorkomende vragen van huurders, legt Ten Broeke uit. Ook meldingen over hoge huurprijzen zijn de laatste tijd toegenomen. Hij hoopt daarom dat met de komst van de Wet betaalbare huur meer duidelijkheid komt voor deze groep.