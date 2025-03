Opeens politie voor de deur die vragen stelt: het gebeurde bij een vrouw in Amersfoort die vaak naar demonstraties gaat. Kan dat zomaar? En wat doet dit met het demonstratierecht? "Het is niet behoorlijk."

Ze voelde zich geïntimideerd, vertelt de pro-Palestina activiste tegen het AD over het huisbezoek. De politieagenten vroegen niet alleen om binnen te komen, maar noemden dat ze wisten dat zij ging verhuizen en vroegen waarom ze zo vaak naar demonstraties gaat. Zij filmde het huisbezoek en heeft dat ook gedeeld.

Intimiderend effect

'Ontluisterend' noemt hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU Jon Schilder het huisbezoek. Ook hij heeft de beelden gezien. Volgens hem praatten de agenten op een beleefde toon, "maar waar het om gaat is dat ze thuis op bezoek komen bij iemand die kennelijk vaak deelneemt aan demonstraties. Het is niet aan de politie om bij mensen thuis te komen om te vragen of ze gaan demonstreren."

Hij legt uit: "Want hoe beleefd ook de woordkeus is, dat kan toch echt een intimiderend effect hebben op burgers. Dat betekent toch dat zij ontmoedigd worden om gebruik te maken van een tamelijk essentieel recht in ons land, namelijk het recht tot betogen."

Demonstreren ontmoedigen

Het precieze doel van het huisbezoek is moeilijk vast te stellen, want de agenten hebben daar zelf niks over losgelaten. Al heeft Schilder zelf wel een duidelijk vermoeden. "Ik kan mezelf maar één ding voorstellen: dat is dat het toch een zeker ontmoedigend effect moet hebben. Want een ander doel kan er eigenlijk nauwelijks zijn."

Andere mogelijke verklaringen, zoals een onderzoek over wie er allemaal gaat demonstreren of het nemen van maatregelen, zijn volgens hem onwaarschijnlijk. Daar zijn namelijk heel andere manieren voor. "Dan ga je niet bij mensen thuis op bezoek om ze allerlei vragen te stellen."

Weinig regels

Er zijn in principe maar weinig regels rondom dit soort huisbezoeken, weet Schilder. "De politie mag wel, zoals iedereen, gewoon aanbellen. En dan mag de politie wel vragen stellen. En de politie mag ook zelfs camerabeelden maken, is uitgemaakt in de jurisprudentie, mits het niet stelselmatig gebeurt." Daarnaast mag de politie ook gewoon op social media informatie verzamelen, zoals ze bij deze activiste deden.

Agenten mogen alleen niet binnenkomen als de burger dat niet wil, uitgezonderd van wanneer er bijvoorbeeld op heterdaad strafbare feiten ontdekt zijn.

'Niet zomaar een gezellig bezoek'

Aanbellen en vragen stellen mag in principe dus wel gewoon, maar het geeft wel een ander gevoel wanneer de politie dit doet in plaats van een andere burger. "De politie is niet een gewone burger. De politie komt hier ook in uniform met een speciaal doel. Het is niet zomaar een gezellig bezoekje."

"Nog los van de vraag of het juridisch al dan niet rechtmatig is, kun je zeggen dat het niet behoorlijk is wat hier gebeurt", vindt Schilder.

Demonstratierecht onder druk

En daarmee knaagt het ook aan het demonstratierecht: "Per saldo zorgt het ervoor dat het demonstratierecht ook onder druk komt te staan, omdat mensen zich toch geïntimideerd kunnen voelen. En niet weten welke nare consequenties ze hebben van al die gegevens die ook geregistreerd worden over hen. Dus het heeft een dempend effect op de uitoefening van het demonstratierecht."

Tegelijkertijd snapt Schilder ook dat de politie zijn werk uit moet voeren. "Wat nu ontbreekt zijn duidelijke regels voor de politie, wat ze wel en niet mogen doen. Daar begint het allemaal mee. En wat verder van belang is, is een goed systeem van toezicht en controle. Dat ontbreekt op dit moment nog."

Bal bij de burgemeester

Schilder is vooral benieuwd hoe de burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, hiermee omgaat. Wat hij volgens Schilder zou moeten doen?

Hij antwoordt: "Eerst even vragen wat er precies aan de hand was. En dan vervolgens kan het eigenlijk niet anders zijn dat er geen goede reden was om hier langs te gaan. Deze mevrouw was niet iemand die met een bom onder de arm klaarstond om bij wijze van spreken het stadhuis op te blazen of iets dergelijks."

Fatsoenlijke manier

Hij sluit af dat het huisbezoek sowieso niet had moeten gebeuren. "Het is de taak van de politie om informatie te verzamelen over gewelddadige demonstraties, omdat er ook het belang van winkeliers is, ondernemers, of het verkeer. Als de politie dat niet zou doen, zou de wereld ook op zijn kop staan. Maar dat moet wel op een fatsoenlijke manier gebeuren."

"En daarvan is geen sprake als je gewoon bij de mensen thuis aanbelt en een gesprek met ze aangaat dat waarschijnlijk maar één doel heeft en dat is het ontmoedigen om opnieuw te gaan demonstreren", benadrukt hij tot slot.

Reactie politie

In een reactie aan EenVandaag laat de Politie Midden-Nederland weten dat ze de beelden van het huisbezoek hebben gezien. "Het staat uiteraard iedereen vrij om (binnen de grenzen van de wet) voor zijn of haar mening uit te komen en deel te nemen aan demonstraties. Dit alleen is voor ons nooit aanleiding om met iemand in gesprek te gaan, de vragen die in het gesprek zijn gesteld horen wij dan ook niet te stellen", staat in de reactie.

Het gedrag van mensen kan wel aanleiding zijn om in gesprek te gaan, laat de politie in het statement weten. "Bijvoorbeeld om zorgen te uiten. Dat hoort in een gesprek ook te worden aangegeven. Maar met het oog op de privacy van de betrokken vrouw doen wij geen mededeling over de achtergrond of aanleiding van het bezoek."

Excuses

Het bericht gaat verder: "We willen vooropstellen dat de inwoonster niet op deze manier benaderd had mogen worden. De manier waarop het gesprek gevoerd is, is niet de manier waar wij voor staan."

Tot slot biedt de politie in het bericht haar excuses aan. "We betreuren dat dit zo gegaan is."