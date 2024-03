Jeroen Dijsselbloem, burgemeester van Eindhoven en oud-minister van Financiën, zat afgelopen weekend bij Buitenhof om te praten over de rol van ASML in Nederland. Specifiek over het hoge aantal kenniswerkers bij het techbedrijf.

Techbedrijf ASML, gevestigd in het Eindhovens Brainport, trekt veel kenniswerkers naar Nederland. Het bedrijf groeit snel en heeft plannen om uit te breiden. Maar is daar wel ruimte voor? In de politiek is de discussie over de kennismigranten al langer bezig.

Kennismigranten nodig

Volgens Burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem zijn kennismigranten hard nodig voor de economie van Nederland.

Afgelopen weekend beweerde hij in het programma Buitenhof zelfs dat voor elke hoogopgeleide kenniswerker die ASML inhuurt er werkgelegenheid wordt gecreëerd voor drie mbo-geschoolde mensen.

Geen concrete cijfers

Volgens Sandra Philippen, hoofdeconoom bij bank ABN AMRO, kun je geen concrete cijfers geven over hoeveel werkgelegenheid er bij ASML gecreëerd wordt door kennismigranten. Maar dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd, staat vast.

''Ze beginnen ergens te werken, ze voegen veel waarde toe aan de economie. Daardoor worden activiteiten gegenereerd. Vervolgens is er extra vraag en daardoor worden nieuwe banen gecreëerd. Voor die nieuwe banen zijn weer extra mensen nodig.''

Beperken van de economie

Ook hoogleraar Europees Migratierecht aan de De Radboud Universiteit Tesseltje de Lange legt uit dat kennismigranten van groot belang zijn voor ASML.

"Als je een bedrijf als ASML gaat beperken in hun personeelsbeleid en dus ook in de kennismigranten die daar komen, beperk je daarmee de economie. Met het beperken van de economie, beperk je ook de toeleveringsketen van ASML.''

Bekijk ook Waarom kunnen of willen sommige arbeidsmigranten niet terug naar hun land van herkomst? En andere vragen over arbeidsmigratie beantwoord

Extra banen

Philippen zegt dat hoe hoger het opleidingsniveau van de kennismigranten is, hoe meer kans er is op het creëren van werkgelegenheid. Als voorbeeld van kennismigranten die werkgelegenheid hebben gecreëerd, geeft ze de migratiegolf tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië. ''Toen zijn er veel vluchtelingen naar Nederland gekomen en is er een studie gedaan naar werkgelegenheid.''

''Mensen waren bang dat er banen zouden verdwijnen, omdat de migranten de banen zouden inpikken.'' Maar uit de studie bleek het tegenovergestelde. ''In het geval van de Joegoslavische migranten werden er extra banen gecreëerd doordat ze ondernemend waren. Na een tijdje startten de migranten een eigen bedrijf en daarvoor was personeel nodig'', vertelt Philippen.

'Niet altijd het geval'

Toch is het volgens de hoofdeconoom niet zo dat hoogopgeleide kennismigranten altijd werkgelegenheden creëeren voor laagopgeleide Nederlanders. ''Ik denk dat dat gewoon echt komt door dit voorbeeld. Het hoeft niet altijd het geval te zijn.''

En dat de kennismigranten in zulke gevallen vaak een hogere opleiding hebben dan de Nederlanders die ze in dienst nemen, ziet Philippen ook niet als iets bijzonders. "Als mensen een eigen bedrijf beginnen, dan is de kans groot dat de ondernemer hoger opgeleid is dan degene die hij aanneemt."