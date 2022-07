Juist nu er tijdgebrek is door materiaal- en personeelstekort is het zaak extra goede afspraken te maken met je aannemer. Dat zegt Jurgen van Diesen van Stichting Achmea Rechtsbijstand. Het aantal conflicten tussen particulieren en bedrijven neemt toe.

Volgens verschillende juridisch dienstverleners is het aantal geschillen tussen particulieren en bedrijven flink gestegen. Dat meldt het AD. Oorzaken zijn de stijgende prijzen en het tekort aan materialen en personeel.

Prijsstijgingen

Jurgen van Diesen van Stichting Achmea Rechtsbijstand herkent het beeld van een stijgend aantal conflicten tussen bedrijven en particulieren. Hij bevestigt ook dat dit door prijsstijgingen gevolg zijn van onder andere inflatie en de oorlog in Oekraïne.

"We zien met name dat het misgaat bij overeenkomsten tussen aannemers en hun klanten die langer geleden gesloten zijn. Bouwmaterialen en energiekosten zijn hoger geworden en er bestaat een kans dat ze dit doorberekenen."

Afspraken vastleggen

Het is dan ook belangrijk om aan het begin duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen in een contract, zegt Van Diesen. En dat gaat juist tegenwoordig, nu een aannemer sowieso al lastig te krijgen is, weleens mis.

"In de haast worden afspraken minder goed vastgelegd. Terwijl dat juist bepaalt hoe zo'n zaak afloopt. Vergeet ook niet de algemene voorwaarden op te nemen. Leg bijvoorbeeld vast hoe om te gaan met prijsstijgingen tussen de start en het einde van de klus. Dan kom je niet voor verrassingen te staan."

'Doe navraag'

Wat je als consument verder kunt doen om conflicten te voorkomen? "Doe navraag naar de aannemer die je op het oog hebt. Hoe staat deze bekend? Zoek online naar reviews en onderzoek of de aannemer een keurmerk heeft. Dat zegt veel. Net als hoe de offerte gepresenteerd wordt. En als je eenmaal een fijne hebt gevonden: luíster naar wat hij zegt, blijf in gesprek.

Toch niks vastgelegd? "Dan geldt: afspraak is afspraak. Als er dan toch discussie ontstaat is de vraag: in hoeverre is er sprake van onvoorziene omstandigheden? Dat moet de rechter dan bepalen. Maar dat is een lang en onprettig proces."