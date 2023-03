Hij begon voor de kust van Noord-Australië en eindigde in Oost-Afrika: cycloon Freddy heeft zo'n 10.000 km afgelegd. Een record waarschijnlijk. Hoe kan een tropische storm zo'n afstand afleggen? "Het waren de ideale weersomstandigheden."

Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza volgde de cycloon Freddy al vanaf begin februari.

Temperatuur zeewater

Op 6 februari kreeg Freddy zijn naam omdat hij windkracht 8 had bereikt. Freddy is om twee redenen bijzonder, zegt Klaassen. "Ten eerste de afstand die de cycloon heeft afgelegd van Australië tot Afrika, dat is zo'n 10.000 kilometer. En ten tweede het feit dat Freddy al 33 dagen actief is. Dat komt zelden voor", benadrukt hij. "De laatste keer dat een storm zo lang actief is geweest was in 2000."

Volgens Klaassen waren de omstandigheden voor de cycloon ideaal. "De temperatuur van het zeewater moet zeer warm zijn, minimaal 26 graden. Verder moet er in de bovenlucht een zekere windschering zijn en de onstabiliteit in de atmosfeer moet dusdanig zijn dat de cycloon zich kan blijven versterken."

Grote schade

Intussen maken ze in Malawi en Mozambique de balans op van wat Freddy heeft aangericht. Meer dan 270 doden zijn er al geteld. En daarmee is Freddy mogelijk ook de dodelijkste cycloon ooit. De volle omvang van de schade is nog niet duidelijk, want de zwaarst getroffen gebieden zijn onbereikbaar.

Toen de cycloon voor de eerste keer in Afrika aan land kwam viel er tussen de 200 en 500 mm regen. Huizen zijn met de grond gelijk gemaakt of zwaar beschadigd, wegen zijn weggezakt en dorpen zijn overstroomd. Twee keer raasde Freddy over Afrika.

Klimaatverandering

Volgens Klaassen valt nog niet te zeggen of de krachtige cycloon het gevolg is van klimaatverandering. "Cyclonen en orkanen komen ieder jaar voor. De enige link die nu gezien wordt voor de toekomst is dat door klimaatverandering orkanen mogelijk krachtiger kunnen worden en meer neerslag kunnen produceren."

"Want door de stijging van de temperatuur wordt het zeewater warmer. En hoe warmer het zeewater, hoe meer neerslag er geproduceerd kan worden", legt de meteoroloog uit.

Energie verdwenen

Freddy zou boven de Atlantische Oceaan een orkaan zijn, maar op het zuidelijk halfrond noemen ze dat een cycloon. Hij bereikte daar windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur. Sinds gisteren is de energie uit Freddy verdwenen, hij haalt nu windkracht 8 niet meer.

Klaassen: "De restanten van de cycloon zijn nu een tropische depressie geworden, die uit zich in dikke wolken en veel regen. Het is niet de verwachting dat Ferry opnieuw aan kracht inboet." Het is nog niet zeker of Freddy het record op zijn naam krijgt van langstdurende en krachtigste cycloon ooit. Dat wordt nu door deskundigen uitgezocht.