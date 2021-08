Orkaan Ida hield de Amerikaanse zuidkust in zijn greep. Stijn Teeuwisse woont sinds 2,5 jaar in New Orleans en kreeg de storm recht over zijn woning. Nu het ergste voorbij is, staat die er gelukkig nog.

"Op dit moment hebben we geen stroom, telefoon of internet. De buren hebben gelukkig een generator, daar kunnen we onze telefoons mee opladen. Ook kunnen we hun wifi gebruiken, daarom kunnen we elkaar nu spreken."

'Je weet niet of je huis het houdt'

Stijn Teeuwisse werkt in New Orleans voor Shell. Hij en zijn vrouw Corinne hadden zich goed voorbereid op de komst van Ida, een orkaan van de vierde categorie. Ze sloegen genoeg eten en drinken in, hadden al hun apparaten opgeladen en hadden alles vastgezet wat vastgezet kon worden. Verder hadden ze voldoende plastic gekocht om meteen ramen mee te kunnen afplakken als die stuk zouden gaan.

"Toen kwam de orkaan en dat was heftig! We hadden weleens een orkaan van categorie 1 meegemaakt, maar dit was niet te vergelijken. De top van de orkaan, als hij echt vlakbij is, dat is echt heel indrukwekkend, zeg maar angstaanjagend. Je weet niet of je huis het uit houdt."

Bron: Eigen beeld Stijn Teeuwisse

Niet weggegaan

Waarom zijn ze gebleven, terwijl er dringende oproepen waren om de stad te verlaten? "We wilden hier in New Orleans blijven om op het huis en onze katten te passen. We zouden afgelopen zondag naar Nederland vliegen voor een kort bezoek, maar hebben nu de vlucht verplaatst naar volgende week."

"Hopelijk is het vliegveld dan weer operationeel. Onze buren zouden voor de katten zorgen tijdens onze reis, maar we wilden ze niet opzadelen met de zorgen voor drie katten in het geval van een evacuatie."

Zo raasde Ida door de straat van Stijn en zijn vrouw in New Orleans

Schade valt mee

Het stel woont in een hoog deel van de stad, waardoor het risico op overstroming heel laag is. Hun woning is redelijk nieuw en kan wel wat wind hebben. "Ons hele blok was ook gebleven, dus er was veel support, mocht er iets gebeuren. En ik was toch ook benieuwd naar hoe het is om zo'n orkaan mee te maken."

Het huis schudde heen en weer, maar de woning werd beschermd door de andere huizen in de buurt. "We wonen op de kop zijn kant van een rijtje huizen, dus die vingen het meeste op." Uiteindelijk viel de schade dus mee. Een boom in de straat is omgegaan, hekken en daken zijn beschadigd en de stroom viel dus uit. Stijn verwacht dat dat nog wel dagen zo zal zijn.