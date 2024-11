In tegenstelling tot de btw-verhoging op cultuur en sport, die van de baan is, gaat de btw-verhoging op logies wél door. Dit gaat gevolgen hebben voor de kwaliteit van Nederlandse hotels, vakantieparken en campings, denken experts.

De btw op 'logies', dat zijn overnachtingen zonder eten of andere diensten inbegrepen, gaat volgens de plannen van het kabinet van 9 naar 21 procent.

Vraag en aanbod

Volgens specialist gastvrijheidseconomie bij ABN-AMRO Stef Driessen zal die stijging van 12 procent niet volledig doorgerekend worden aan gasten. "In bijvoorbeeld de hotelsector zijn prijzen heel fluctuerend."

De prijzen zijn sterk afhankelijk van vraag en aanbod, legt hij uit. "Als er geen vraag is, kun je niet de hoofdprijs vragen. Dan blijf je sowieso met lege kamers zitten."

Goedkoop, maar slechte service

Geen verhoging van de prijzen, dat klinkt als goed nieuws. Maar dat is niet per definitie het geval. "De winstmarge op overnachtingen ligt op zo'n 8 tot 9 procent. En dat is meer dan die stijging van 12 procent, dus dat moet ergens gecompenseerd worden."

Het is daarom waarschijnlijk dat hotels en vakantieparken gaan bezuinigen, denkt de expert. "Op zaken als duurzaamheid, digitalisering en schoonmaak bijvoorbeeld. Daarmee wordt de service minder, wat slechtere reviews op zal leveren. Slechtere reviews betekent dat je als ondernemer nog minder geld kan vragen voor een overnachting." Een negatieve spiraal dus, met negatieve gevolgen voor zowel gasten als ondernemers.

Minder toerisme

Ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie HISWA-RECRON is zelfs bang dat waar de prijzen wel stijgen, mensen vaker zullen kiezen voor een vakantie in het buitenland en er minder buitenlandse toeristen naar Nederland zullen komen.

Dat heeft ook invloed op andere sectoren, omdat toeristen die blijven overnachten ook geld uitgeven aan uitjes en in winkels en restaurants. Bovendien zullen mensen die niet op vakantie kunnen omdat ze het niet meer kunnen betalen, daar ook mentaal onder lijden volgens de ondernemersorganisatie.

Klap voor grensregio's

De klap zal extra groot zijn voor ondernemers in de grensregio's. Zij moeten nu al concurreren met omliggende landen, waar de btw op logies een stuk lager ligt. "In Duitsland op 7 procent, in België op 6." Alleen in Denemarken ligt de btw hoger: 25 procent.

Absolute prijzen tussen landen zijn lastiger te vergelijken, maar Nederland is nu al een relatief duur land om te overnachten. "Daar staat tegenover dat de dienstverlening ook van hoge kwaliteit is."