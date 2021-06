Het doodschieten van de 16-jarige Humeyra is wel degelijk moord, vindt het gerechtshof in Den Haag, en geen doodslag zoals de rechtbank in Rotterdam eerder oordeelde. De dader werkte doelbewust toe naar de executie van de weerloze Humeyra.

'Eindelijk erkenning van het leed dat ons is aangedaan': dat gevoel overheerst bij de familie van Humeyra, vertelt hun advocaat Nelleke Stolk. De ouders, zussen en broer van Humeyra waren op van de zenuwen in de rechtszaal en de spanning was om te snijden, zegt ze.

Erkenning van het leed

De woede en het ongeloof over de uitspraak de vorige keer bij de rechtbank in Rotterdam was enorm. Zou de rechter dit keer wel oordelen dat het moord was? Volgens Stolk voelde je de spanning wegzakken in de zaal toen het vonnis werd voorgelezen: Bekir E. heeft de 16-jarige Humeyra wel degelijk vermoord. 20 jaar en tbs is de straf.

Ondanks het enorme verdriet, waren er na het horen van het vonnis van het hof ook tranen van geluk op de tribune bij de familie. "Humeyra komt er niet mee terug, maar het hof heeft bevestigd wat de familie al die tijd heeft gezegd: het gaat om moord."

'Kijk met je gevoel'

'Kijk met je gevoel en zie dat het moord is.' Die indringende oproep deed de zus van Humeyra in EenVandaag voorafgaand aan het hoger beroep. De woede bij zus Tugba was zo groot, dat ze het in 2019 uitschreeuwde na het horen van de uitspraak in de rechtbank. De rechters oordeelden toen dat Bekir E. in een opwelling zou hebben gehandeld toen hij Humeyra doodschoot in het fietsenhok op haar middelbare school.

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Zus van doodgeschoten Humeyra doet voor het hoger beroep een dringende oproep aan rechters: "Kijk met je gevoel, het was moord."

Stomp in de maag van de familie

Humeyra werd al maanden gestalkt, bedreigd en mishandeld door Bekir E. Hij stuurde haar berichten waarin hij liet weten dat hij haar zou vermoorden. Ook stuurde hij haar een foto met een wapen. De familie ging met dat bericht en meerdere andere berichten naar de politie.

Ontelbare keren trok de familie tevergeefs aan de bel bij de politie, bleek uit een vernietigend rapport van de inspectie voor Veiligheid en Justitie. Toch vond de rechter dat Bekir E. geen vooropgezet plan had om Humeyra te doden. Het was een stomp in de maag van de familie, zegt hun advocaat.

Voorbedachten rade

Het hof citeerde uit de berichten die Bekir E. Humeyra stuurde. Ook ging hij eerder naar de school van het meisje om de confrontatie met haar te zoeken. Doelbewust zocht hij Humeyra uiteindelijk op 18 december 2018 op haar school op met een doorgeladen wapen in zijn broekband. Toen hij haar zag, rende hij achter haar aan en schoot haar neer.

Toen Humeyra weerloos op de grond lag en haar hoofd naar hem toedraaide, schoot hij haar meerdere malen in het hoofd en lichaam. Bekir stapte vervolgens over haar dode lichaam heen en belde 112. Hij stuurde berichten aan bekenden dat hij zijn vriendin had gedood en vertelde de politie dat het ging om een 'executie'. Uit alles blijkt dat Bekir niet in een opwelling, maar met voorbedachte rade heeft gehandeld oordeelt het hof.

Verdriet en blijdschap

De familie is tevreden over de uitspraak en is blij dat het hof tot een ander conclusie is gekomen vandaag. De opsomming van wat Humeyra is aangedaan, kwam weer hard binnen. Maar er was ook opluchting dat er nu gerechtigheid is. Er is een mengeling van verdriet en blijdschap, zegt advocaat Stolk.

Wel is de familie bang dat de verdediging in cassatie gaat. E.'s advocaat hintte daar tijdens zijn pleidooi al op. 'Dit mag nooit meer gebeuren. Geen enkel ander meisje mag slachtoffer worden van deze man', vindt de familie. Met deze uitspraak kan de familie nu eindelijk toekomen aan rouwen om hun geliefde Humeyra, van wie het leven nog maar net was begonnen.

Steun

De nabestaanden kampen sinds haar dood met psychische klachten. "Het gaat slecht, vooral met de vader die toch de man van de familie is. Die stond voor school toen zijn dochter in de school werd doodgeschoten", vertelt Stolk

"Dat kan je niet bevatten. Het gaat heel slecht, maar ik hoop wel dat de uitspraak van het hof een steun hun geeft om weer door te gaan met de behandelingen."