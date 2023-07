Iedere week wordt 100 miljoen euro aan spaargeld van Nederlanders overgemaakt naar buitenlandse spaarrekeningen. Dit komt mede door de lage rentes in ons land. Dat is niet zo negatief als het klinkt, zegt financieel journalist Amanda Bulthuis van Geld.nl.

"We zien bij Geld.nl altijd als de buitenlandse banken hun spaarrentes beginnen te verhogen, dat vervolgens de kleinere Nederlandse banken hun rentes verder verhogen. En op de lange termijn dwingt dat ook de grotere, Nederlandse banken om de rente te verhogen", zegt Bulthuis.

Dubbele spaarrente

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om hun spaargeld in het buitenland onder te brengen vanwege de hoge rente daar. Zo kun je in Estland rond de 2,5 procent rente krijgen over jouw spaargeld. Als je in Nederland bij een grote bank zit, is dat ongeveer de helft.

Dat de spaarrente hier laag is, komt omdat banken in het verleden hypotheken en leningen verstrekt hebben tegen lage rentes. Die rentes staan vast, dus nu ontvangen banken relatief weinig rente-inkomsten over die verstrekte leningen en hypotheken. "Daardoor kunnen ze ook minder uitgeven aan spaarrente voor spaarders", legt Bulthuis uit.

400 miljard euro

Nederlanders staan internationaal bekend als fanatieke spaarders. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het gemiddelde huishouden rond de 15.000 euro spaargeld op de bank staan. Volgens de financieel journalist zorgt dat ervoor dat buitenlandse banken erg open staan voor Nederlands spaargeld.

"Er is in Nederland heel veel spaargeld. We hebben met z'n allen ruim 400 miljard euro. En dat is voor die buitenlandse banken heel interessant. Die banken komen vaak uit landen waar meer vraag is naar leningen vanuit zowel consumenten als het midden- en kleinbedrijf. Dus die banken kunnen het geld dat ze in Nederland ophalen daar weer uitlenen. En in ruil daarvoor willen ze dus wel een hogere spaarrente aanbieden."

Europese regels

Je spaargeld op een buitenlandse spaarrekening zetten is door het internet ook veel makkelijker geworden. "Als je in het buitenland gaat sparen, gelden er wat extra regels om jezelf te identificeren. De bank moet natuurlijk wel weten dat jij degene bent die je bent. Dat kan tegenwoordig grotendeels digitaal."

Er kleeft niet meer risico aan. "Tegenwoordig is het eigenlijk net zo veilig om in het buitenland te sparen als in Nederland. Alle banken binnen de Europese Unie vallen onder een soortgelijk depositiegarantiestelsel. En al die banken vallen onder dezelfde Europese toezichtregels. Dus de kans dat zo'n bank failliet gaat is eigenlijk vrij klein."

Kapotte wasmachine

Alleen als spaarders massaal naar het buitenland gaan, kan een bank in de problemen komen. Maar die kans is volgens de financieel journalist erg klein: "De meeste Nederlandse spaarders zitten bij de grote banken, die groep is heel groot. Heel veel mensen vinden het ook wel prettig om in ieder geval nog een deel van hun spaargeld bij die bekende banken te houden. Dus de kans dat daar echt leeg loopt, die lijkt mij klein."

Bulthuis vervolgt: "Je hebt altijd een deel van je spaargeld nodig als financiële buffer en daar wil je snel over kunnen beschikken als je bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine moet kopen of een onverwachte rekening krijgt. Dat is gewoon handig als je dat geld relatief dichtbij je betaalrekening hebt en dus ook snel kan opnemen."

Inflatie verkleinen

Maar daarnaast ziet ze wel steeds meer interesse voor die buitenlandse banken. En hoe ver dat nog zal doorzetten, hangt af van hoe ver de Nederlandse banken hun rente verhogen. "Nu is het renteverschil heel groot, dus dan wordt het interessant om in het buitenland te sparen. Maar als de Nederlandse banken hun rente is verder verhogen, dan wordt het misschien wat minder interessant op termijn."

De spaarrentes stijgen nu weer omdat de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf juli vorig jaar haar rentes heeft verhoogd. Dat komt door de hoge inflatie die de ECB probeert te verlagen door middel van het verhogen van de rentes. "En banken die kijken altijd naar die ECB-rente om hun spaarrentes te bepalen. Dus zodra die rentes omhoog gaan, gaan ook de spaarrentes omhoog."

Verwachte stijging

De financieel journalist verwacht ook dat de rentes nog meer gaan stijgen, omdat de ECB nog niet tevreden is met het inflatieniveau.

"Dat betekent dan ook dat de spaarrenten nog wat verder omhoog gaan. De verwachting is wel dat tegen het begin volgend jaar de ECB dan stopt met het verhogen van hun rente. Dus dan zal de spaarrente ook stabiliseren."