Boeren, deskundigen en lokale politici vrezen een nieuwe uitbraak van de varkenspest in Nederland. Nu het zeer besmettelijke virus is opgedoken aan de grens in Duitsland, moet het kabinet in actie komen vinden zij. "Een uitbraak zou dramatisch zijn."

Het nieuws dat de zeer besmettelijke Afrikaanse varkenspest in Duitsland werd geconstateerd sloeg bij veel varkensboeren in als een bom.

'Heel bang voor dit virus'

Dat het voor varkens dodelijke virus al zo dichtbij is, betekent dat ook Nederland gauw aan de beurt kan zijn. Dat zegt de bezorgde varkenshouder Theo Venrooij uit Nijkerk. "Ik ben echt heel bang voor dit virus. Het feit dat het nu zulke grote sprongen maakt en zich over enorme afstanden verspreidt is echt slecht nieuws."

Een besmetting op zijn boerderij zou een ramp zijn voor Theo. "Mijn dieren worden dan heel erg ziek en gaan eraan dood. Maar dat niet alleen, je hele bedrijf moet dan geruimd worden. De consequenties zijn niet te overzien."

Collectief trauma

Ook SGP-raadslid Wout Hazeleger uit Barneveld merkt dat de angst er bij veel boeren goed inzit. Dat heeft alles te maken met de uitbraak van de varkenspest in 1997, die diepe sporen heeft achtergelaten in de agrarische sector.

"Toen zijn er 10 miljoen varkens geruimd. Dat is een collectief trauma en het zou dus weer kunnen gebeuren. Dat willen boeren nooit meer meemaken. Echt verschrikkelijk was dat."

Wilde zwijnen ophokken

Daarom moet volgens Hazeleger het kabinet veel meer doen om het risico op een uitbraak in Nederland in te dammen. Dat begint volgens hem met het risico op besmetting door wilde zwijnen in te perken.

"We weten dat wilde zwijnen in de natuur het virus makkelijk kunnen overdragen. Daarom pleit ik ervoor dat we deze dieren ophokken en hun leefgebied afgrenzen met hekken. Zo is de kans aanzienlijk kleiner dat zij varkens besmetten en het virus als een lopend vuurtje door het land gaat."

'Laat je rotzooi niet slingeren'

Hier ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor de consument, vindt voorzeker Helma Lodders van belangenvereniging Vee & Logistiek. Vakantiegangers en vrachtwagenchauffeurs die afval laten rondslingeren op parkeerplaatsen langs de snelweg vormen een grote dreiging, vertelt ze.

Lodders: "Automobilisten laten etensresten achter, zoals hamburgers. Dit vlees kan besmet zijn en vervolgens wordt dit besmette voedsel opgegeten door wilde zwijnen. Die worden ziek en kunnen het via ontlasting weer op varkens overdragen."

'Minister moet meer doen'

Volgens Lodders moet minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Henk Staghouwer, veel meer doen om burgers hierop de te wijzen.

"Heel veel mensen weten dit niet. Ik roep het kabinet dan ook op om veel meer waarschuwingsborden neer te zetten. Want via menselijk handelen kan dit virus zomaar overslaan naar Nederland. De minister moet echt alles op alles zetten om dit virus buiten de deur te houden. Als het hier zou uitbreken is de ramp niet te overzien", zegt ook Lodders.