In het kader van de stikstofcrisis heeft het kabinet plannen gemaakt om de veestapel in te krimpen. Sommige boeren vinden dat er voor de uitstoot van ammoniak ook moet worden gekeken naar ganzen. Maar volgens deskundigen maken ganzen niet het verschil.

Zo stelde een boerin afgelopen week in het NRC dat zeven ganzen voor net zoveel mest zorgen als één koe.

Veel ganzenkeutels

Volgens Albert de Jong van vogelonderzoeksorganisatie Sovon is het wel zo dat ganzen vaak poepen. "Als het om wilde ganzen gaat, zullen die per uur ongeveer twintig keer poepen. Maar natuurlijk slaapt hij ook af en toe. Hij is niet de hele dag aan het eten. Gemiddeld kom je op 100 tot 150 poepjes per dag."

Maar de ganzenkeutels wegen dan wel weer weinig. "Bij de meesten zal het over ongeveer een gram gaan, opgedroogd en wel. Dan kom je op 150 gram poep van een gans per dag."

Verschil in voeding

'Ganzenexpert' Bart Ebbinge van Wageningen Universiteit zegt dat ganzen veel minder stikstof uitstoten dan koeien. En dat komt volgens hem ook door het verschil in voeding.

Ganzen eten alleen gras uit het weiland en dat geldt niet voor koeien. "Een gans kan het voedsel heel slecht verteren, veel slechter dan bijvoorbeeld een koe die vier magen heeft."

7 versus 100 kilo

Volgens de expert komt ongeveer twee derde van wat ganzen opeten er als mest weer uit. "Grauwe ganzen, die zullen misschien een kilo gras per dag eten. Als je dan zeven ganzen vergelijkt met een koe, dan klopt die vergelijking dus absoluut niet, want een koe eet heel wat meer dan 7 kilo gras per dag", legt Ebbinge uit.

Dat valt bijna in het niet bij wat een koe dagelijks aan mest produceert. "Dat is heel veel. Het is denk ik in de orde van grootte van 100 kilo", vertelt hoogleraar productie-ecologie Rudy Rabbinge. Het gaat in dit geval wel om natte mest.

65 ganzen voor 1 koe

Dat grote verschil tussen koeien en ganzen is ook terug te zien in de uitstoot van ammoniak. Senior onderzoeker Albert Bleeker van het RIVM legt dit uit.

"Als je kijkt naar de emissie van ganzen in termen van ammoniak, dan is het zo dat een gemiddelde gans, op basis van een studie die we vorig jaar uitgevoerd hebben, zo ongeveer 200 gram aan emissie veroorzaakt. Als je dat vergelijkt met een emissie van een koe, dan gaan er ongeveer 65 ganzen in één koe."