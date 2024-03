Heb je trek en loop je een gemiddeld wegrestaurant of tankstation in, dan zie je broodjes bal, snoep en snacks. Verleidelijk, maar niet bepaald gezond. Het aanbod langs de snelweg moet flink op de schop, vinden ze bij Wageningen University & Research.

Al dat ongezonde eten en drinken maakt het niet bepaald makkelijk om gezonde keuzes te maken, zegt specialist Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen University & Research (WUR) Maartje Poelman.

Hoofdzakelijk ongezond

"Onze keuzes hangen af van wat we aangeboden krijgen", vertelt ze. "Als dat structureel is, gaat het mis. Denk aan forenzen of vrachtwagenchauffeurs. Dan ben je er afhankelijker van. Zo eet 30 procent van de chauffeurs 1 tot 3 keer per week iets bij een wegrestaurant of tankstation." De norm langs de weg is anders dan daarbuiten, ziet Poelman. "Het aanbod is hoofdzakelijk ongezond, dus de ongezonde keuzes worden gestimuleerd."

Het gezondere aanbod is volgens Poelman schaars, omdat er geen overheidsbeleid is dat inzet op een gezonde omgeving. "Een groot probleem is concurrentie. Aanbieders vinden het lastig om stappen te zetten, want dan gaan klanten naar de overkant. We zijn meer on-the-go cultuur geworden, eten vaker onderweg."

'Gezonde keuzes niet te vinden'

Dat herkennen vrachtwagenchauffeurs. "Ik probeer wel eens een chauffeursrestaurant te vinden. Daar kan je nog boontjes of spruitjes krijgen. Dat heb je langs de snelweg niet zo snel", zegt een chauffeur. Een ander, die een aantal maanden serieus met zijn gewicht bezig is, zegt dat hij niet meer in pompstations komt. "De gezonde keuzes zijn of niet te vinden, of behoorlijk prijzig."

Weer een ander vertelt dat de aanbiedingen vaak gelden voor ongezonde producten. "Vaak wordt er bij de kassa nog gevraagd of je gebruik wil maken van de aanbieding van de dag."

Voedselkeuzes niet rationeel

Onze voedselkeuzes zijn niet rationeel, volgens Poelman. "We passen onze vraag aan op het aanbod. Je hoeft niet alles te verbieden. Maar een andere voedselkeuze kan in gang gezet worden als je niet wordt verleid."

Het valt daarbij op dat het eten langs de weg, niet is opgenomen in het Preventieakkoord. Daarin heeft de overheid in 2018 met meer dan 70 organisaties afspraken gemaakt om Nederlanders gezonder te maken. Denk aan het terugdringen van overgewicht en extreem alcoholgebruik.

Verleid terwijl je dat niet wil

Poelman ziet het als een project van lange adem. "Het gaat stap voor stap." Volgens de specialist moeten we, als er iets verandert, af van het idee dat ons iets wordt ontnomen. "Eigenlijk worden we nu betutteld, maar dan de andere kant op. Mensen worden nu verleid terwijl ze dat niet willen."

"Onze oproep is: maak de gezonde keuze een makkelijke keuze, terwijl de ongezonde optie er ook nog is. Je hoeft niet alles te verbieden."