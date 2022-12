"Ik ben erg geraakt door zijn woorden. Hij geeft aan hoe erg hij het vindt", zegt journalist en radiomaker Gloria Botsse in Suriname. Maar tegelijkertijd is ze ook verbaasd over de excuses voor het slavernijverleden, aangeboden door premier Rutte.

Premier Mark Rutte bood vanmiddag excuses aan namens de regering voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. Rutte erkende verder dat de aanloop naar de excuses beter had gekund. Voor veel partijen kwamen de excuses te snel en te plotseling.

'Hij sprak de juiste woorden'

Zo ook voor Gloria Bottse, journalist en presentator van een actualiteitenprogramma in Suriname. Toch was ze erg geraakt door de woorden van premier Rutte vanmiddag in het Nationaal Archief in Den Haag. "Met name de woorden 'beschamend', 'afschuwelijk' en 'pijnlijk' vond ik goed gekozen. Hij geeft daarmee aan hoe erg hij het vindt."

Toch is Bottse verbaasd dat Rutte vandaag zijn excuses aanbood. "Er waren zo veel mensen tegen deze datum. Ik zie de manier waarop het kabinet dit heeft aangepakt als een schoonheidsfoutje. Ze had naar iets meer mensen kunnen luisteren."

Hoe nu verder?

Rutte gaf vandaag aan dat er geen punt is gezet, maar een komma. Kortom, er komt nog meer. Veel Surinamers zijn wantrouwig tegenover premier Rutte, vertelt Bottse. Het erkennen van de verantwoordelijkheid van Nederland is prima, maar hoe nu verder? Veel Surinamers zouden graag zien dat de koning ook zijn excuses aanbied, zegt Botsse. Niet in Amsterdam, maar in Paramaribo. Bovendien zouden er ook herstelbetalingen moeten komen, zegt ze.

"Dat geld zou in Suriname geïnvesteerd moeten worden in de gezondheidszorg en onderwijs." Ook moet het een en ander veranderd worden in geschiedenisboeken. "Het zou voor mij een grote verandering zijn als we daarin meer lezen over het slavernijverleden van Nederland." Maar daar is op dit moment geen draagvlak voor, zegt politiek commentator Joost Vullings. Wel is er 2 miljoen beschikbaar 'voor activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan het herdenken en vieren van de afschaffing van de slavernij'.

Maatschappelijk debat

Totdat de excuses waren gemaakt vanmiddag was niet duidelijk of Rutte ze ook daadwerkelijk zou aanbieden. Het gebeurde dus toch. Ondertussen wordt in Suriname nog gewacht op de excuses van minister Franc Weerwind, die daar nu voor in Suriname is.

"Natuurlijk had het kabinet het kunnen uitstellen, maar juist ook omdat het uitlekte dat het ging gebeuren en daarmee onderdeel werd van het maatschappelijk debat, hebben ze ervoor gekozen om het nu te doen", legt politiek commentator Joost Vullings uit.

Rutte persoonlijk in toespraak

Rutte communiceerde in zijn toespraak met de nazaten, maar ook met de mensen die er moeite mee hebben, omdat ze zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het slavernijverleden, zegt Vullings.

"Rutte zei: 'Ik heb het ook lang niet gezien, lang niet erkent. En ik vind het ook niet erg als andere mensen nog aan die reis moeten beginnen." Daarmee probeer Rutte echt te verbinden, zegt Vullings.