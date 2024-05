De ene hoosbui volgt de andere op, we komen er de laatste tijd niet van af. De vraag is of gemeenten hun rioleringen wel snel genoeg aanpassen om dit op te lossen. Winkels en huizen staan voortdurend onder water, zo ook in het Noord-Brabantse Oosterhout.

Tegenwoordig kijken we niet meer op van zware regenbuien met ondergelopen winkels, straten en wc's die overstromen als gevolg. Ook deze week was het weer raak en dat zorgde plaatselijk voor veel wateroverlast. Om meer schade in de toekomst te voorkomen, moeten gemeenten aan de bak. In Oosterhout gebeurt dat, al gaat het nog een tijd duren voordat ze resultaten zullen zien.

Hevige hoosbuien

"We hebben staan dweilen", vertelt Rob Nijhuis van de Bandencentrale Oosterhout. Hij moest bedroeft toezien hoe het regenwater zijn garagebedrijf in kwam. Ondernemers aan de Abdis van Thornstraat in het Brabantse Oosterhout maakten het afgelopen week voor de tweede keer in de meimaand mee.



De regenpijpen hadden het lastig om al het water van het dakoppervlak van 750 vierkante meter af te voeren. "Dan stromen de wc's over en stroomt het water naar binnen. Het is voor de eerste keer, maar was niet zo extreem. Voor dit weekend hou ik na deze ervaring wel mijn hart vast."

Noodweer tijdens festival

Ook de evenementen hebben er rekening mee te houden. Dit weekend wordt Park Feest gehouden in Oosterhout, een muziekfestival met optredens van onder meer Ilse de Lange, Flemming, Roxanne Hazes, Toontje Lager en Abel. Buienradar voorspelt een zone van dieprode wolken die langzaam over Nederland zullen schuiven. Festivalorganisator Bart Heppenhuis legt uit dat het festival is voorbereid op hevige regenval en noodweer. "Het gaat steeds meer over extreem weer. Je hebt het niet in de hand."



Hij heeft de calamiteitenplannen klaar liggen. "We zijn er wel op voorbereid en hebben alle plannen afgestemd. We hopen ze niet nodig te hebben en hebben ook vooral maatregelen van tevoren genomen." Dat betekent het neerleggen van kunststofplaten voor bij het podium tegen de modder en betonplaten achter het podium voor de zware vrachtwagens.

Noodzakelijke rioolvervangingen

Guus Beenhakker heeft als wethouder onder andere klimaatadaptatie, water en riool in zijn portefeuille. Hij legt uit dat de laatste jaren het vooral beleid was om zo veel mogelijk riolen te repareren en vervangingen uit te stellen. Maar de leeftijd van de riolen is inmiddels zo ver opgelopen dat rioolvervangingen noodzakelijk worden.

De gemeente is daarom dit jaar begonnen met het vervangen van kilometers riolering. In december 2023 ging de gemeenteraad akkoord met een pakketmaatregelen dat de straten en huizen in de gemeente moet beschermen tegen langzaam overtrekkende hoosbuien.

'Een paar tientjes per huishouden'

"We merken dat door de klimaatverandering er veel regen tegelijk valt en dat is lastiger dan als het over de dag verspreid valt", vertelt de wethouder. "Daar moeten we op anticiperen, dat is een kostenpost. Deels komt dat uit de rioolheffing en het gaat jaarlijks over een paar tientjes per huishouden."

Voor 2040 moet ongeveer 60 kilometer aan oude riolen in de Oosterhoutse bodem worden vervangen. De gemeente koppelt daarnaast de regenwaterafvoer in nieuwe wijken ook af van het riool. Het water wordt dan opgevangen in een kuil die uitkomt in een ondergrondse bak. Op deze manier wordt het riool niet belast. De komende jaren zal de gemeente jaarlijks tussen de 2 tot 5 miljoen euro investeren in een nieuw rioleringssysteem.

