PVV-leider Geert Wilders zit dit jaar 25 jaar in de Tweede Kamer. Daarmee is hij nu het langstzittende Kamerlid. We blikken met hem terug én kijken vooruit naar de verkiezingen en de formatie. Want Wilders wil meeregeren.

"Het zou een kroon op die 25 jaar zijn als wij na deze verkiezingen kunnen meeregeren." Wilders is duidelijk: hij hoopt dat zijn partij aan het stuur kan zitten. "Want dat is toch wat iedere politicus, iedere partijleider moet willen: in de regering zitten."

'Wij sluiten niemand uit'

Maar een kabinet vormen doe je niet alleen: er zal een coalitie moeten komen. Voor Wilders is dat geen hindernis. "Wij willen met iedereen samenwerken. Wij sluiten niemand uit," grapt hij, waarna hij een lach op zijn gezicht tovert.

"Als je wil regeren, zul je water bij de wijn moeten doen." Zijn partij wordt door een aantal anderen wel uitgesloten. D66, NSC en GroenLinks/PvdA willen niet met de PVV samenwerken. De VVD van Dilan Yeşilgöz heeft de deur op een kier gezet.

Migratie blijft een knelpunt

Wilders en de PVV zijn al jaren keihard op het onderwerp migratie. Veel partijen hebben kritiek op de manier waarop de PVV-leider zich roert in het debat.

Ook zijn veroordeling wegens groepsbelediging nadat hij tijdens een verkiezingsavond van de PVV in april 2014 de aanwezigen vroeg of zij 'meer of minder Marokkanen wilden', speelt een rol in het uitsluiten van de PVV door andere partijen. De zaal reageerde met 'minder, minder', waarop Wilders zei: "Dan gaan we dat regelen."

Volledige asielstop

In het huidige verkiezingsprogramma blijft de PVV hard op dit onderwerp. De belangrijkste punten uit het programma zijn volgens Wilders ook asiel en immigratie: de PVV wil een volledige asielstop. Geen enkele andere partij wil dat en dus lijkt een compromis met partijen als VVD en BBB op voorhand uitgesloten.

Wilders denkt daar anders over: "Natuurlijk snappen wij ook dat je compromissen moet sluiten. Maar er moet wel stevig worden ingegrepen." Op de vraag hoe een compromis op dit punt eruit moet zien wil de PVV leider nu nog niks kwijt. "Ik ga niet met een journalist op de achterbank van een auto onderhandelen. Maar de immigratie moet wel flink minder: dat is een ding wat zeker is."

'Zelden iets per ongeluk'

Met Wilders blikken we ook terug op een van de momenten in zijn 25 jaar in de Kamer: de Algemene Politieke Beschouwingen van 2009. Wilders vroeg in dat debat om een 'kopvoddentaks': een belasting op hoofddoeken. "Dieren hebben een kop, mensen een hoofd", zei hij toen. We vragen of Wilders destijds bewust het woord 'kop' heeft gebruikt.

Wilders draait er niet om heen. "Ik doe zelden iets per ongeluk, het zou een beetje laf zijn om nu te zeggen dat dit per ongeluk uit mijn mond is gekomen." Hij vervolgt dat zulke uitspraken wel iets in gang zetten: "Niemand durft hier dingen te benoemen. Dus af en toe moet je een steen in de vijver gooien om aandacht te krijgen."