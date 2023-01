Met 95 procent minder water op een duurzame manier groente kweken. Evert Vierhout uit Hengelo doet het doormiddel van poep van zijn vijftien goudvissen. Hij is overtuigd, maar de Nederlandse tuinder wil er nog niet aan, zegt hij.

Geen stikstofuitstoot, geen kunstmest en veel minder water. Evert Vierhout uit Hengelo laat groenten groeien met behulp van vissenpoep. Met een moeilijk woord 'aquaponics' genaamd. Deze eeuwenoude methode lijkt een antwoord op veel van onze milieuproblemen.

Flinke jongens

Maar het grootschalig aan de man brengen, lukt nog niet. In zijn schuurtje van ongeveer 8 vierkante meter, heeft hij zo'n 5 vierkante meter kweekoppervlak. Hij teelt onder andere rucola, spinazie en allerlei soorten boerenkooltjes. De kweek gaat als volgt: in een kist leven zo'n vijftien goudvissen. Geen gewone zoals in de gemiddelde woonkamer, maar flinke jongens.

Ze eten onder meer gedroogde insecten. "De vissen eten flink. Ze krijgen een paar 100 gram voeding per dag. Ze poepen en piesen dan in het water. Het water stroomt daarna over een in biofilter", vertelt Evert. Wat ontstaat is water met veel voedingsmiddelen. Dat voedzame water gaat over naar een bak waarin groente wordt gekweekt.

Maya's

Volgens Evert wordt er 95 procent minder water gebruikt bij de teelt. Maar het is lastig om te schalen, terwijl dat in het buitenland wel gebeurt. "In Australië en richting Korea, daar zijn er per ondernemer meerdere hectares. Er wordt heel hard gebouwd", vertelt Evert.

De maya's gebruikte deze manier al om groente te kweken, met behulp van vijvers en sloten. Maar naast dat Evert groente teelt, wordt er dus ook vis gekweekt. "En daar heeft de gemiddelde tuinder hier geen behoefte aan. Dan verlies je focus", vertelt hij.

Investeerders

En daarnaast zijn de financiën nu nog een struikelblok. Omdat Evert zo kleinschalig boert en nu niet groter kan, is de prijs hoog. De prijs van een gewone krop sla ligt nu zo rond de 1,50 euro, maar daarvoor kan Evert zijn sla nu niet verkopen.

"Het is heel moeilijk om er tussen te komen. Ik heb een businessmodel, maar investeerders vinden nu dat er nog niet genoeg prognose is. Want je moet terugrekenen naar een verkoopprijs. Op de grootschalige manier kan die prijs natuurlijk omlaag, maar nu kan dat niet. De prijzen van een gewone krop sla zijn ook al relatief laag", vertelt Evert.

Voedsel-poepratio

En dat terwijl zijn goudvissen ontzettend efficiënt te werk gaan, vertelt Evert. De voedsel-poepratio is namelijk optimaal bij deze vissen. "Ze zijn efficiënt met betrekking tot de voeding die ze tot zich krijgen en wat ze weer uitwerpen."

Iets meer eten geven om de vissen nog meer te laten poepen, zodat de prijs omlaag kan? Het zou kunnen, maar daar wil Evert niet aan. "Dan ga je bij wijze van spreken alweer richting die bioindustrie, waar ik juist vanaf wil."