Een groot deel van de gymleraren heeft last van 'lawaaidoofheid', als gevolg van teveel geluid tijdens de gymles. Op allerlei plekken lopen mensen schade op door het werk, denk aan stratenmakers. Maar wat kun je doen? Jurist Sandra Voges legt het uit.

Van de 70 geteste docenten bewegingsonderwijs op de basisschool, heeft ongeveer 35 procent last van lawaaidoofheid. Dat blijkt uit onderzoek van Fontys Hogeschool Eindhoven, waarvan vandaag de resultaten naar buiten kwamen.

Arbeidsongeval of beroepsziekten

Senior juridisch specialist Sandra Voges bij DAS ziet cliënten die in hun loopbaan schade hebben opgelopen door de werkomstandigheden. Ze heeft tal van voorbeelden.

"Denk aan mensen die met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt, terwijl de afzuiging bijvoorbeeld kapot was. Of aan iemand die zwaar moest tillen, terwijl de tillift stuk was", vertelt ze. Een belangrijk verschil is of het gaat om een ongeval, zoals een arm die een machine komt, of om beroepsziekten. "Denk aan een burn-out die ontstaan is op het werk of mentale klachten door pesterijen van collega's."

Zorgplicht van werkgever

Je moet bewijzen, dat je (letsel)schade hebt opgelopen tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden. "Bij een ongeval is dat makkelijker, want dan is er bijvoorbeeld een ambulance langs geweest, maar bij een beroepsziekte kan dat veel moeilijker zijn."

Vervolgens moet de werkgever bewijzen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. "Dus dat de werkgever voor een veilige werkomgeving heeft gezorgd. Dat is zijn plicht."

Elke zaak is verschillend

Het verschilt per zaak of geval of je schade kunt verhalen op je werkgever, vertelt Voges. "De samenhang tussen je werkzaamheden en een burn-out of gehoorschade is bijvoorbeeld moeilijk aan te tonen. Het is niet standaard: dit is gebeurd op het werk, dus nu is mijn werkgever aansprakelijk."

"Uitspraken van rechters verschillen ook", vertelt Voges. "Het is echt afhankelijk van individuele feiten en omstandigheden. Soms ziet de rechter dat de werkgever hier of daar nog iets had kunnen doen om het veiliger te maken. Dat gaat soms heel ver."

De arbeidsrelatie goed houden

Voges ziet in de praktijk nog al eens dat werknemers voor een dilemma staan om hun werkgever aansprakelijk te stellen. "Vanwege de arbeidsrelatie kan er echt een drempel zijn, omdat je de relatie goed wil houden", vertelt ze.

Ze ziet dan ook vaak dat werknemers een aansprakelijkstelling versturen in het eind van het dienstverband, af als er sprake is van een arbeidsconflict. "Maar als jij echt veel schade hebt en je kunt je werk niet meer doen, kan dat ook voor jou in de kosten lopen. Denk aan huishoudelijk hulp die je moet inschakelen, of dat je eerder altijd zelf op de ladder klom om je huis te schilderen en je dat nu niet meer kunt."

Is de werkgever verzekerd?

Het kan veel makkelijker worden om je werkgever aansprakelijk te stellen als je weet dat hij of zij een schadeverzekering voor werkgevers heeft. "Dat zeg ik ook altijd tegen cliënten: vraag aan je werkgever of hij een schade- en een aansprakelijkheidsverzekering heeft."

Dat kan het voor een werknemer veel makkelijker maken om de zaak te starten. "Want je werkgever betaalt gewoon premie voor die verzekeringen, dus die kan de werkgever gewoon inschakelen. Dan kan het veel makkelijk worden om door te zetten."

In gesprek gaan

En als je nooit je mond open doet, is het ook heel moeilijk voor een werkgever om maatregelen te treffen, zegt Voges. "Je moet er voor zorgen dat je je werkgever informeert, als je vindt dat je werk te zwaar is, zodat je werkgever maatregelen tijdig kan treffen, voordat je uitvalt voor je werk. Je kunt niet na 30 jaar je werkgever vragen om schade te vergoeden omdat je klachten hebt door het zware werk. Als je bijvoorbeeld werkt als stratenmaker, weet je dat dat zwaar is voor je

knieën."

"Als je daar een zaak van wil maken, moet je een verwijt richting je werkgever kunnen maken. Het is goed om in gesprek te gaan met je werkgever als de werkzaamheden te zwaar zijn. Misschien kun je ander, minder belastend of zwaar werk doen. Het is belangrijk om hierover bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld een gespreksverslag."

Schriftelijk vastleggen

"Maar als jij steeds hebt gezegd tegen je werkgever dat je niet zwaar kan tillen en dat de tillift kapot is en je dan uiteindelijk letsel hebt aan je arm, kun je je werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Belangrijk is, dat je bewijs hebt dat je het hebt aangegeven aan je werkgever, dat je werkgever ervan wist."

Het advies van Voges is om altijd juridische hulp in te schakelen. "Soms kom je in zaken terecht die gewoon echt heel ingewikkeld zijn."