Filmen onder iemands rokje, beter bekend als ‘upskirting’. Ongepast, intimiderend en officieel zelfs strafbaar in Nederland. Maar het vervolgen en straffen van daders blijkt moeilijk. Florence (22) kwam daarachter toen ze zelf slachtoffer werd.

Toen ze vanuit de supermarkt naar huis liep, bleek iemand haar te hebben gevolgd. "Een man stapte tegelijk met mij in de lift. Ik vroeg hem naar welke verdieping hij moest en hij gaf aan dat hij naar dezelfde moest als ik", vertelt Florence.

Compliment over schoenen

De man maakte een praatje met haar en vertelde dat hij vrienden in het gebouw bezocht. Toen hij haar complimenteerde, gaf ze aan dat ze een vriend heeft, wat hij respecteerde. "Daarna gaf hij een compliment over mijn schoenen. Hij vroeg naar de prijs en waar ik ze had gekocht", zegt Florence. "Hij bukte om beter naar mijn schoenen te kijken en ineens merkte ik dat hij zijn telefoon, met camera omhoog naar mijn rokje gericht, tussen mijn benen hield."

Op het moment dat de man opstond zag ze dat zijn camera-app was geopend. "Ik was in shock en probeerde helder na te denken. Ik wilde mijn vriend Kamil appen, maar mijn handen trilden, dus ik kon niets. Ik zei dat ik zag wat de man deed en begon naar mijn vriend te roepen. Het gebeurde allemaal pal voor onze deur op de gang, dus hij hoorde mij schreeuwen. Ondertussen rende de man het gebouw uit."

Niet meer veilig

"Toen ik haar hoorde roepen wist ik dat er iets ergs aan de hand was. Ik probeerde achter de man aan te rennen, maar hij was al weg. Het ging allemaal heel snel", zegt Kamil. "Hij had haar ook ondervraagd over haar woonsituatie, dus ik denk dat hij meer van plan was."

"Na de gebeurtenis voelde ik mij heel vies. In het begin gaf ik mezelf vooral de schuld. Ik vroeg me af of ik te vriendelijk was geweest, maar als slachtoffer hoor je jezelf niet de schuld te geven", zegt Florence. "Ik voelde mij vreselijk slecht en bang. Voorheen voelde dit appartement heel veilig, maar door deze ervaring was dat niet meer zo. Dat mij zoiets overkwam vond ik verschrikkelijk, maar dan ook nog in mijn eigen veilige omgeving."

Naar huis gestuurd

"Ik maak me zorgen om het feit dat deze man de foto's verspreidt. Maar dat hij de foto's alleen al heeft vind ik walgelijk", zegt ze. Ze besloot samen met haar vriend aangifte te doen, maar werd naar huis gestuurd.

"De politieagent zei dat ik niets kon, omdat de man niets met de foto's had gedaan. Ik denk dat het duidelijk is dat iemand foto's onder iemands rokje maakt voor seksuele doeleinden. Het is seksuele intimidatie en privacyschending", zegt Florence. "En al verspreidt hij de foto's, hoe kom ik daarachter als het in een geheim netwerk of op afgeschermde websites gebeurt? Bovendien heb ik zowel een foto van hem als beveiligingsbeelden van het gebouw."

Strafbaar

Hoewel Florence naar huis is gestuurd, is volgens het Openbaar Ministerie het maken van deze foto's strafbaar, sinds januari 2020 onder het zogenaamde wraakporno-artikel. Hierin staat dat ook het maken strafbaar is, ook als de foto's niet worden gedeeld. Wel is het zo dat de rechtbank moet beoordelen of het een seksuele component heeft, en dus strafbaar is. Ook moet het, zoals in alle strafzaken, bewijsbaar zijn.

Na contact met een wijkagente, heeft Florence een nieuwe afspraak gemaakt bij een ander politiebureau om alsnog aangifte te doen. "Hij mag hier niet mee wegkomen, het is smerig en ik weet zeker dat ik niet zijn enige slachtoffer ben. Andere vrouwen benaderden ons ook al over diezelfde man."

Petitie gestart

Hoewel het volgens het Ministerie al verboden is om foto's onder iemands rok of jurk te maken, wil Florence dat upskirting expliciet strafbaar wordt. Samen met haar vriend is ze een petitie gestart.

"Slachtoffers moeten gerechtigheid krijgen. Zulke daders weten dat ze hiermee wegkomen. Als we het harder aanpakken werkt het misschien preventief", zegt Florence. "In andere landen, waaronder Engeland en Duitsland heeft een soortgelijke petitie gewerkt, hopelijk bereiken we dat hier ook."