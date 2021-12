Met nieuwe regels wil demissionair staatssecretaris Broekers-Knol misbruik van au pairs in Nederland tegengaan. Au pairs van buiten de EU zijn niet meer welkom als ze kinderen hebben, getrouwd zijn of ouder zijn dan 25 jaar.

Over de afgelopen 2 jaar werden enkele tientallen meldingen van uitbuiting gedaan door au pairs, maar de problemen zijn waarschijnlijk veel groter, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid.

Geld naar huis sturen

Ook Lorelie uit de Filipijnen maakte het mee. Vol goede moed kwam de jonge moeder in 2019 naar Nederland, met als doel: hard werken om geld naar haar gezin dat in armoede leeft te kunnen sturen. Toen ze vertrok waren haar kinderen slechts 8 en 12 maanden oud. "Ik wilde heel graag naar dat ene verre land met de molens: Nederland."

De Filipijnse kwam terecht in een gezin met vier kinderen. "Ik ben een hardwerkende vrouw, en wilde graag veel uren maken om geld te verdienen voor mijn eigen kinderen." Maar al gauw realiseerde ze zich dat ze in een heel vervelende situatie terecht was gekomen.

Veel spanningen

"Ik stond elke ochtend om 05.00 uur op", vertelt Lorelie. En om 11.00 uur 's avonds stond ik vaak nog kleren te strijken." Ze zorgde voor alle kinderen en deed alle huishoudelijke taken. "Het beetje geld dat ik verdiende stuurde ik direct naar huis."

In het gezin waren veel spanningen. "Ze waren niet aardig tegen me", zegt Lorelie. En na 3 maanden barstte de bom: "Nadat ik gehaast de kinderen had opgehaald, en door weer en wind zo snel mogelijk naar huis probeerde te komen, terwijl ik ondertussen nog de route probeerde te zoeken, viel ik van mijn fiets. Toen ik daardoor te laat thuiskwam, bleef de moeder alleen maar tegen me schreeuwen."

Klaar mee

"Het ging altijd zo, dus ik was er op een gegeven moment klaar mee", zegt Lorelie. Ze pakte haar spullen en besloot te vertrekken: "Ik legde de sleutels en bankpasjes op tafel en schreef er nog een briefje bij."

Au pairs die familie in hun thuisland financieel ondersteunen, zijn vaker bereid om meer te werken dan de toegestane 30 uur, zegt de demissionair staatssecretaris. Soms in ruil voor extra geld. Door te eisen dat au pairs geen kinderen hebben, niet getrouwd zijn of niet ouder zijn dan 25 jaar, wordt de kans op misbruik kleiner, denkt zij. Nu ligt de leeftijdsgrens op 30 jaar.

Veel behoefte

"In Nederland is veel behoefte aan nanny's, die plekken worden vaak opgevuld door au pairs", ziet hulporganisatie Fairwork. "En die behoefte wordt niet ineens minder, dus zullen au pairs op andere - illegale - manieren naar ons land komen. Dan zijn ze helemaal uit het oog van au pair-bureaus."

Want juist díe bureaus zijn volgens de organisatie erg belangrijk voor een goed verloop van een au pair-programma. Met goed toezicht kan een half jaar voor een au pair in Nederland ook heel anders lopen, "dan wordt het echt een uitwisseling waarbij een jonge vrouw een zakcentje verdient."

Nooit opgeven

Ondertussen probeert Lorelie, die hier opnieuw zwanger is geworden, haar twee kinderen naar Nederland te krijgen, om zo alsnog gelukkig te worden in 'het land van de molens'. "Als je iets wil bereiken moet je blijven focussen en doorzetten."

Lorelie wil dit verhaal vertellen voor alle jonge vrouwen die hetzelfde meemaken. "Want ik weet dat ik niet de enige ben die deze vreselijke situatie heeft meegemaakt. Ik hoop dat ze de hoop niet verliezen, want je moet doorgaan, doorvechten, sterk blijven en nooit opgeven."