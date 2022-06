Volgens een vernietigend rapport van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt de uithuisplaatsing van kinderen vaak onvoldoende onderbouwd. Van de 45 onderzochte dossiers was er niet één waarbij de feiten zorgvuldig waren vastgesteld.

de 34-jarige Faith ondervond wat de gevolgen zijn van een uit huis plaatsing. Zij werd uit huis geplaatst toen ze 7 jaar was en zag in de periode dat zij niet thuis woonde meer dan 15 gezinsvoogden.

Begeleiding

"Ik had helemaal niet door wat er allemaal aan voorafging, maar opeens woonde ik bij mijn oma", vertelt Faith over haar uithuisplaatsing

En de reden van het besluit weet ze tot op de dag van vandaag niet. "Als je terugkijkt in de dossiers is er wel een onderbouwing. Maar het is niet dat je zegt: 'nu begrijp ik echt waarom die bewuste keuze op dat moment gemaakt is'."

Onvoldoende hulp

Nadat ze uit huis was geplaatst had Faith het moeilijk. "Op een gegeven moment komen er andere kinderen bij, dus ik had zusjes. Dan is het als kind heel lastig om te begrijpen waarom jij bij je oma woont en de rest nog wel bij hun moeder."

Het gebrek aan uitleg tastte haar zelfvertrouwen aan. "Daardoor ga je heel erg aan je persoon gaat twijfelen. Het gevaar in ontwikkeling dat ze proberen te voorkomen, wordt juist versterkt doordat er niet voldoende hulp wordt geboden."

Behoefte aan duidelijkheid

Een van de punten van kritiek op het rapport is dan ook dat er weinig duidelijkheid is over de uithuisplaatsingen. "Uithuisplaatsing is eigenlijk heel pijnlijk voor het kind en de ouders. Als er al zo iets ingrijpend gebeurd, dan zou je op zijn minst die duidelijkheid willen hebben. Dat je teruglezen of kan terughoren of wordt geïnformeerd waarom die keuze is gemaakt", vertelt Faith.

In het verleden heeft ze wel geprobeerd om erachter te komen waarom ze uit huis is geplaatst. "Maar dan krijg je niet de antwoorden waar je naar op zoek bent. In eerste instantie stelt het je teleur en doet het pijn, aan de andere kant moet je accepteren dat je niet het volledige antwoord hebt."

Gebroken systeem

Faith stelt niet ter discussie of de werknemers in de jeugdzorg het goed doen. "Er zullen altijd rotte appels zijn en er zijn mensen met de juiste intenties. Maar we hebben geen kritiek op de mensen, we hebben kritiek op het systeem, het systeem wat al jaren gebroken is. Als mensen met de juiste intentie in een gebroken systeem zitten, zal de uitkomst altijd hetzelfde blijven."

Volgens Faith wordt een uit huis plaatsing veel te snel ingezet, nog voordat alle andere oplossingen zijn onderzocht. "We moeten uit huis plaatsing zien als een laatste redmiddel. Het is een ontzettende inbreuk op de veiligheid, ontwikkeling, en leven van een kind en dat zou nooit moeten worden ingezet als het nog anders kan."