Bij landen waar persvrijheid laag op het prioriteitenlijstje staat, denk je misschien niet meteen aan Griekenland. Toch vlucht journalist Ingeborg Beugel uit het land, na een aanvaring met premier Mitsokatis op een persconferentie.

Het gesprek met Ingeborg Beugel, die onder andere werkt voor de Groene Amsterdammer, wordt gevoerd via Signal. "Omdat ik word afgeluisterd en Signal veiliger is", vertelt ze. Vorige week vroeg ze premier Mitsotakis wanneer hij stopt met liegen over de pushbacks van migranten naar Turkije. Hij reageerde als door een wesp gestoken.

Gevolgd na persconferentie

Vanwege bedreigingen vertrekt Beugel nu uit Griekenland. Ze is er nu nog, maar gaat snel weg. De vraag waarover de premier viel over de pushbacks van migranten was impulsief, vertelt ze. "Hij kwam kort van tevoren in mij op. Het was trouwens ook een vraag aan Rutte, maar dat is ondergesneeuwd omdat premier Mitsotakis helemaal over de rooie ging."

Nadat Beugel de vraag stelde, hing er een rare sfeer. "Mensen wilden mij niet meer aankijken. Toen ik naar buiten ging, ben ik gevolgd met mijn fotograaf. Eerst door een vrouw en daarna door twee stille. Het was zo opvallend dat ik ze een drankje heb aangeboden, waarna ze weggingen."

Beugel bevraagt premier Mitsotakis over de pushbacks van migranten

Steen naar hoofd gegooid

Een dag later werd Beugel platgebeld door de Griekse pers. "Ik heb toen helemaal niet op social media gekeken, omdat ik er zo druk mee was. Dus ik had niet gezien wat daar allemaal was gebeurd. Ik ging 's avonds even naar de mini-market met mijn rode hoed op die ik altijd op heb. En daar herkende iemand mij."

"Een man liep met mij een steegje in, pakte een steen en riep vreselijke dingen zoals 'turkenhoer' en gooide die steen naar mijn hoofd. Gelukkig had ik die hoed op. Daarna zag ik pas wat er op social media was gebeurd en de commotie die er was ontstaan."

Tweedeling in Griekenland

Griekenland is in tweeën verdeeld, zegt Beugel. "De bevolking is enorm gefrustreerd over het taboe van de pushbacks. Dat is jarenlang onder het tapijt geschoven door de Griekse premier voor de EU. Mensen die met hem zijn, zijn helemaal over de rooie over dat ik dit bespreekbaar maak."

Aan de andere kan heb je een groep mensen die het helemaal geweldig vindt dat dit uit het taboe raakt. "Die zijn helemaal klaar met de leugens van premier Mitsotakis. En daar horen Rutte en anderen ook bij. Want wat er nu in Griekenland gebeurt, is door de non-vluchtelingenpolitiek van de EU."

Premier voelt zich beledigd

Beugel zegt dat de Griekse autoriteiten niks doen om haar te helpen. "Het gaat helemaal niet goed met de persvrijheid in Griekenland. Dat zag je ook tijdens de persconferentie van vorige week. 'Jij beledigt mij in mijn huis', zei Mitsotakis."

Griekenland is op de lijst van persvrijheid gezakt naar de 70ste plaats: "Griekenland is een van de landen samen met Hongarije waar het gewoon niet goed gaat, terwijl het om EU-landen gaat."

Vertrek druist in tegen wat je als journalist wil

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageert dat persvrijheid een belangrijk onderdeel van het Nederlands buitenlandbeleid is. "Het is vreselijk dat een Nederlandse journalist zich zo bedreigd voelt, vanzelfsprekend stonden wij voor Ingeborg klaar toen ze zich meldde bij de ambassade."

"Verschillende opties zijn besproken, waaronder een kort tijdelijk vertrek naar Nederland. Hoewel dat indruist tegen waar wij voor staan qua persvrijheid. Het is uiteraard geheel aan journalisten zelf om hierin keuzes te maken." Beugel was al van plan om terug te gaan naar Nederland, maar gaat nu eerder. "Ik kan nu niet zonder begeleiding over straat. En al helemaal niet met mijn rode hoed, want dat is nu een symbool geworden voor stop the lies en stop the pushbacks."

Meelopen in een demonstratie

Beugel loopt vandaag mee in een jaarlijkse demonstratie van 17 november 1973. "Die wordt ieder jaar gehouden in het centrum van Athene tot aan de ambassade van Amerika. Omdat op 17 november in 1973 de tanks van de Griekse junta de ingang van de universiteit van Athene platwalste."

Ze loopt nu mee in de mars met zes mensen om zich heen die haar beschermen. Die mensen zijn van een partij die vergelijkbaar is met het Nederlandse Bij1. Beugel komt ook na aandringen van haar familie en vrienden daarna naar huis.