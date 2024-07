Kersverse premier Dick Schoof kwam tijdens zijn allereerste debat in de Tweede Kamer meteen onder vuur te liggen. Vanuit de oppositie én de coalitie. 'Een onmogelijke positie', stelt Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut.

'Nooit eerder hebben we een premier gehad die zowel vanuit de coalitie als vanuit de oppositie werd aangevallen. Dat is toch echt wel uniek,' zegt Van Grieken, die op verzoek van EenVandaag het eerste debat van de nieuwe minister-president volgde op de publieke tribune van de Tweede Kamer. 'Het lijkt daardoor alsof hij een premier van niemand is.'

Veel ophef

Voor het eerst in 14 jaar stond er donderdag een nieuwe minister-president tegenover de Tweede Kamer. Tijdens het debat over de regeringsverklaring was het woensdag de beurt aan de partijleiders en vandaag aan Schoof.

Hij moest talloze vragen beantwoorden over uitspraken van PVV-ministers over 'omvolking', racisme, Zwarte Piet en hoofddoeken. Dat leidde tot veel ophef.

Hoofddoek

Zo is er ophef over een retweet van minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber van twee maanden geleden, over de hoofddoek van GroenLinks-PvdA-Kamerlid Esmah Lahlah. Daarmee werd zij wellicht ongewenst symbool van het debat.

Maar er is ook ophef over de manier waarop PVV-leider Geert Wilders zich opstelt. Hij verwijt de nieuwe premier 'slappe hap' omdat hij het niet zou opnemen voor PVV-ministers.

Schoof in de verdediging

"Binnen een uur werd duidelijk wat de nieuwe trend zou kunnen worden," blikt Van Grieken terug. "Zowel links als rechts eisen van de premier dat hij scheidsrechter wordt die in hun voordeel beslissingen neemt in het maatschappelijk debat." Volgens Van Grieken zit Schoof daarmee in een 'onmogelijke positie'.

Schoof heeft gedurende het debat grote moeite om zijn kabinet te verdedigen tegen beschuldigingen van racisme. Zeker als in de loop van de middag blijkt dat de vicepremier, die naast hem zat, een tweet verstuurd over het dragen van een hoofddoek. Het leidde tot een lange pauze, waarin Schoof zijn vicepremier tot de orde moest roepen.

'Vreselijk debat'

Hoewel Schoof de hele dag van alle kanten wordt aangevallen, doet Schoof het volgens debatexpert Van Grieken 'retorisch' voor een eerste keer best goed. Maar de conclusie over het debat in z'n geheel is hard.

"Mijn afdronk is dat dit een vreselijk debat is. De premier is letterlijk de schietschijf tussen twee loopgraven", concludeert de expert.