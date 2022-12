Vogels in dierentuinen moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen de vogelgriep, vindt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). In maart vroegen ze de minister van Landbouw er al om, maar daar is nog steeds geen gehoor aan gegeven.

Onlangs is er een dierentuin in Berlijn gesloten vanwege vogelgriep. Voorzitter Wineke Schoo is bang dat ook in de 13 dierentuinen die vallen onder de NVD kan gebeuren.

Zorgplicht

"We hebben in maart al een brief gestuurd naar het ministerie van Landbouw met de vraag of wij de dieren bij in de bij ons aangesloten dierentuinen mogen vaccineren", vertelt Schoo. "We hebben alleen gehoord dat er vertraging was."

Maar Schoo had wel gehoopt dat ze de vogels dit najaar had kunnen vaccineren, omdat het de meest heftige periode is als het gaat om de vogelgriep. "We hebben natuurlijk een zorgplicht voor onze vogels. We zijn bang voor de gezondheid van onze dieren."

'Kan in 1 dag'

Die zorgplicht is een van de argumenten die de NVD aanvoerde in de aanvraag voor het vaccineren. Die aanvraag moeten ze elk jaar opnieuw doen.

Twee andere argumenten zijn dat vogels minder ziek worden van een vaccinatie en dat vaccineren ook al gebeurt in andere Europese dierentuinen. "Het gaat maar om 3.000 vogels", zegt Schoo. "Dat is in 1 dag gepiept."

Toestemming van Nederland

Het vaccineren van vogels in de dierentuin mag volgens Europese wetgeving al sinds 2003. "Nederland moet wel toestemming geven als we dat willen doen", legt Schoo uit. "In andere landen zoals Frankrijk en Denemarken gebeurt het al. Het mag dus, en er zijn ook supergoede resultaten."

Schoo zegt te snappen dat het ministerie van Landbouw het erg druk heeft, omdat er veel uitbraken zijn geweest. "Het is een lastig proces als je een uitzonderingspositie geeft aan dierentuinen. Gaan we dan ook alle kippen en hobbydieren vaccineren? Maar als dierentuin moet ik zeggen dat ik het gewoon heel graag wil voor onze dieren."

Geen onderdeel van de voedselketen

Maar het argument dat vaak wordt gebruikt voor pluimveehouderijen, namelijk dat er niet gehandeld mag worden in eieren en vlees van kippen die gevaccineerd zijn tegen vogelgriep, gaat niet op voor de dierentuinen. "Onze vogels gaan niet de voedselketen in", legt Schoo uit.

"We willen gewoon heel graag een perspectief, want nu weten we niks", zegt ze. "Als dit nog maanden gaat duren, weet ik het niet. We kunnen niet vaccineren zonder steun van de overheid." De NVD zou het niet op haar geweten willen hebben dat het overspringt van dier op mens.

Onderzoek afwachten

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat het verzoek in overweging is genomen. "Voor nu zijn we van oordeel dat het beter is om te wachten op het onderzoek dat gedaan wordt naar de veiligheid van de kandidaat-vaccins waarmee we ook verdere, ongewenste spreiding van het virus willen voorkomen."

"Mede op basis van de uitslagen van die vaccinatieproef bij WageningBiovetinary Research (WBVR) zullen we een besluit nemen op verzoek van de dierentuinen", zegt een woordvoerder. Die uitslagen worden eind december pas verwacht.