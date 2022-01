Veel Europese landen doen hun best migranten te weren, maar de nieuwe Duitse regering wil het ze juist makkelijker maken. Vooral migranten die willen werken zijn welkom. Alpha Mansaray uit Sierra Leone, bijvoorbeeld, werkt er nu als bakker.

'Duitsland is een migratieland', zei de nieuwe bondskanselier van Duitsland Olaf Scholz onomwonden in zijn eerste toespraak voor de Rijksdag. De nieuwe coalitie wil dat het mogelijk wordt om al na 5 jaar de Duitse nationaliteit te krijgen. Nu is dat nog 8 jaar. Ook krijgen 200.000 uitgeprocedeerde asielzoekers een jaar lang een verblijfsvergunning en de kans om werk te zoeken. Als dat lukt en ze de taal beheersen, mogen ze blijven.

Afrikaanse bakker in een Duits stadje

In het kleine stadje Wallerstein gebeurt al waar de nieuwe Duitse regering op hoopt. De 23-jarige Alpha Mansaray draait in de lokale bakkerij pretzels en worstenbroodjes alsof hij nooit anders heeft gedaan. Hij is gevlucht uit Sierra Leone en dreigde uitgezet te worden.

Zijn baas, de vrolijke Kerstin Lasser, greep in en wist te voorkomen dat haar favoriete werknemer weg moest. Ze heeft de bakkerij - die al meer dan honderd jaar in de familie is - overgenomen van haar vader en kan amper aan personeel komen.

Bron: EenVandaag Kerstin Lasser in de bakkerij

Droom die uitkomt

"Toen we Alpha voor het eerst aan het werk zagen wisten we meteen dat hij erg getalenteerd is", zegt Lasser. Ze twijfelde geen moment en bood hem een baan aan. Alpha die alle kanten op schiet in de kleine bakkerij vertelt trots hoe hij verliefd is geworden op het vak.

"Dit is een droom die uitkomt, ik sta lekker binnen in de warmte", zegt hij lachend. "Ik moet er niet aan denken om nu als stratenmaker bezig te zijn in de kou." Dat hij hele nachten moet werken maakt hem niet uit.

'Meer migranten maar niet meer werknemers'

In Duitsland kunnen elk jaar 400.000 banen niet opgevuld worden. In veel ziekenhuizen in Oost-Duitsland werken al Tsjechen en Polen, maar voor ambachtelijk werk en fabriekswerk is het bijna onmogelijk om nog mensen te vinden.

De nieuwe Duitse coalitie hoopt met hun nieuwe beleid arbeidsmigratie makkelijker te maken en die problemen te verlichten. Toch klinkt er ook kritiek. Volgens publicist Fatima Keilani denkt de regering te makkelijk over integratie. Ze waarschuwt dat dat proces veel beter en efficiënter ingericht moet worden. Als dat niet gebeurt zal het nieuwe beleid vooral zorgen voor meer migranten, maar niet voor meer werknemers.

Bron: EenVandaag Fatima Keilani

'Alleen maar voordeel'

Als het misgaat zal het draagvlak snel weg zijn bij de bevolking waarschuwt Keilani. In Wallerstein zien ze vooral de kansen. Er zijn migranten die ze goed kunnen gebruiken. "Waarom zouden we die wegsturen als we ze ook hier kunnen houden. Als ze werken en 40 jaar lang belasting betalen, hebben we daar alleen maar voordeel van", zegt Lasser.

Alpha hoopt dat ook anderen de kans krijgen die hij heeft gekregen: "Er zijn genoeg vluchtelingen die kunnen wat ik kan, maar nu geen kans krijgen."