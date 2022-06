Er is met man en macht gewerkt om een sporthal in Heerenveen leefbaar te maken voor de vluchtelingen waar in aanmeldcentrum Ter Apel geen plek voor is. Met veel kunst en vliegwerk is het gelukt. "Het is totaal houtje touwtje."

Terwijl bouwvakkers de laatste hand leggen aan de uitbreiding van het sanitair van de Hoekstra sporthal in Heerenveen worden de eerste vluchtelingen wakker in hun nieuwe omgeving. In het pand van de brandweer naast de hal vergadert het crisisteam.

600 opvangplekken

"Er moet veel geregeld worden qua hygiëne, we proberen het zo humaan mogelijk te doen. Maar het is fijn als ze daarna weer naar een andere plek kunnen, dit is maar een sporthal", zegt coördinator Erik Vonk. In de sporthal in Heerenveen stonden afgelopen dinsdag de allereerste asielzoekers uit Ter Apel voor de deur.

De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben afgesproken dat er steeds vier regio's zorgen voor in totaal 600 opvangplekken voor 2 weken. De regio's Drenthe, Zeeland, Amsterdam-Amstelland en Friesland zouden deze week het spits afbijten. Dat betekent niet alles al geregeld is, want komende dinsdag wordt er verder gesproken over het roulatieschema en de nadere invulling van de plannen.

Houtje touwtje

Voorzitter van de veiligheidsregio Friesland en burgemeester van Leeuwarden Sybrand Buma is blij dat het gelukt is de sporthal te openen. "Het is totaal houtje touwtje dit, we zetten ook ambtenaren in die normaal ander werk doen, dat blijft nu liggen, alles loopt vast", legt hij uit.

"In Drenthe en Zeeland is de opvang in middels ook geopend, Amsterdam zoekt nog naar een geschikte plek. Welke regio's het stokje van Friesland en de andere 3 regio's gaan over nemen is nog helemaal niet duidelijk."

Bron: EenVandaag Coördinator Erik Vonk

Heel groot probleem

Burgemeester Buma vindt het geen goed idee als mensen langer dan 2 weken in de sporthal in Heerenveen gaan blijven. Op dit moment verblijven er ook al 600 asielzoekers in de WTC hal in Leeuwarden.

"Het was de bedoeling dat ook deze mensen daar maar een paar weken zouden blijven, maar inmiddels duurt dat al een half jaar, terwijl ook die hal er absoluut niet voor bedoeld is."

'Ik weet het niet meer'

"Ik ben bang dat die mensen eindeloos in de hal zitten wanneer je deze 2 weken verlengt", zegt Buma.

"Het is een heel groot probleem en een crisis die heel moeilijk oplosbaar is voor de gemeente. Ik vind dat er gemakkelijk wordt gezegd dat de gemeenten meer moeten leveren. Maar ik weet echt niet meer waar ik de mensen en de ruimte vandaan moet halen."

Schaamte

"We blijven denken in processen, maar we hebben te maken met mensen die hier hun thuis willen vinden", benadrukt Vonk. "We moeten urgentie gaan voelen voor deze situatie. Soms schaam ik me voor het feit dat het niet sneller gaat, maar daar zetten we hier gewoon onze schouders weer onder."

"De grootste uitdaging is voor ons om deze mensen onderdak te bieden en even te laten ontspannen na alle stress. Zo laten zien waar Nederland wél toe in staat is."

Dwingen

Een oplossing voor dit probleem ziet Buma niet direct. "We hebben al vaker bepleit dat gemeenten verplicht moeten worden opvang te regelen. Een aantal zou dat kunnen leveren, maar doet dat niet. Het zou goed zijn als de staatssecretaris de bevoegdheid krijgt om gemeenten te dwingen."

"In Leeuwarden zijn we bezig met het COA een permanent azc te vestigen, maar Nederland is een rechtstaat en dus moet je allerlei procedures doorlopen, dat is er dus niet zomaar. Als Friesland doen we ons best om met houtje-touwtje-werk voor extra plek te zorgen. Er is hier wel begrip voor het probleem van de buren, maar ook was deze hal toevallig beschikbaar."